Resultados de Lotería de Boyacá último sorteo del sábado 11 de octubre: los números ganadores.

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 11 de octubre su sorteo número 4593, correspondiente a la semana en curso. El evento, que inició a las 10:42 p.m., se llevó a cabo como es habitual bajo supervisión notarial y fue transmitido en directo a través del Canal Trece, Facebook Live y YouTube. Este sorteo se jugó al mismo tiempo con Baloto y Revancha.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta edición puso en juego el premio mayor de $15.000 millones de pesos, una cifra que representa uno de los mayores acumulados ofrecidos por una lotería en Colombia. Además del premio mayor, el sorteo incluyó un total de 60 premios principales, distribuidos entre diferentes categorías de secos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.



Resultados Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre EN VIVO

Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá estructura su plan de premios en varios niveles, como el premio mayor de $15.000 millones y los secos que se dividen de la siguiente manera:



Fortuna: $1.000 millones

Alegría: $400 millones

Ilusión: $300 millones

Esperanza: $100 millones

Berraquera: $50 millones

Optimismo: $20 millones

Valentía: $10 millones

Todos los premios tienen retención del 20% por impuesto a ganancia ocasional, por lo que los valores netos son menores. Por ejemplo, un seco de $100 millones entrega aproximadamente $66,4 millones netos por billete completo. Además del número exacto, la lotería también premia a los billetes que coincidan parcialmente con el número ganador del premio mayor, en el mismo o en diferente orden y serie.



Tres primeras o tres últimas cifras con o sin serie

Dos primeras o dos últimas cifras

Última cifra

Serie del mayor

Orden exacto del número en diferente serie

Estas aproximaciones entregan premios que van desde los $4 millones hasta montos inferiores a los $100.000, dependiendo del caso.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar es sencillo y se puede hacer tanto de manera presencial como digital:



Compra física del billete

Disponible en puntos de venta autorizados como Paga Todo, Gana, Jer, Baloto, Sipaga, entre otros.

Cada billete tiene un costo de $20.000, que corresponde a cuatro fracciones de $5.000 cada una.

El jugador elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos.

Compra en línea

Ingrese al portal oficial de la Lotería de Boyacá.

Seleccione la opción de “Compra en línea”.

Escoja entre las plataformas habilitadas (Loti o LottiRed).

Elija su número, serie y la cantidad de fracciones que desea jugar.

Realice el pago y guarde el comprobante digital.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

El proceso para reclamar el premio depende del monto ganado:



Premios hasta $10 millones: se pueden cobrar en puntos de venta autorizados o mediante la plataforma web.

se pueden cobrar en puntos de venta autorizados o mediante la plataforma web. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá (Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja, Boyacá).

deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá (Calle 19 N.º 9-35, Piso 3, Tunja, Boyacá). Para el trámite se requiere:

Billete original en perfecto estado

Cédula de ciudadanía

Copia del RUT

Certificación bancaria

Formulario RCO-01 diligenciado y firmado con huella dactilar

Según la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el plazo para reclamar un premio es de un año, contado desde la fecha del sorteo. Si el billete no es cobrado dentro de ese plazo, el derecho al premio se pierde.



¿Cuánto se descuenta por impuestos?

Todos los premios en Colombia están sujetos a una retención del 20% por ganancia ocasional, según lo estipulado en el artículo 317 del Estatuto Tributario. Este descuento se aplica sobre el valor bruto del premio, y el valor restante es lo que recibe efectivamente el ganador. Por ejemplo:



Premio mayor: $15.000 millones, recibe aproximadamente $12.000 millones

recibe aproximadamente $12.000 millones Seco de $100 millones, recibe cerca de $80 millones

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 17 de octubre de 2025, y estará disponible a través de los canales habituales. Los jugadores pueden comprar sus billetes durante toda la semana en puntos físicos o en línea.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co