Resultados de Lotería de Boyacá último sorteo del sábado 11 de octubre: los números ganadores.

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 11 de octubre su sorteo número 4593, correspondiente a la semana en curso. El evento, que inició a las 10:42 p.m., se llevó a cabo como es habitual bajo supervisión notarial y fue transmitido en directo a través del Canal Trece, Facebook Live y YouTube. Este sorteo se jugó al mismo tiempo con Baloto y Revancha.
Esta edición puso en juego el premio mayor de $15.000 millones de pesos, una cifra que representa uno de los mayores acumulados ofrecidos por una lotería en Colombia. Además del premio mayor, el sorteo incluyó un total de 60 premios principales, distribuidos entre diferentes categorías de secos que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.
La Lotería de Boyacá estructura su plan de premios en varios niveles, como el premio mayor de $15.000 millones y los secos que se dividen de la siguiente manera:
Todos los premios tienen retención del 20% por impuesto a ganancia ocasional, por lo que los valores netos son menores. Por ejemplo, un seco de $100 millones entrega aproximadamente $66,4 millones netos por billete completo. Además del número exacto, la lotería también premia a los billetes que coincidan parcialmente con el número ganador del premio mayor, en el mismo o en diferente orden y serie.
Estas aproximaciones entregan premios que van desde los $4 millones hasta montos inferiores a los $100.000, dependiendo del caso.
Jugar es sencillo y se puede hacer tanto de manera presencial como digital:
El proceso para reclamar el premio depende del monto ganado:
Según la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el plazo para reclamar un premio es de un año, contado desde la fecha del sorteo. Si el billete no es cobrado dentro de ese plazo, el derecho al premio se pierde.
Todos los premios en Colombia están sujetos a una retención del 20% por ganancia ocasional, según lo estipulado en el artículo 317 del Estatuto Tributario. Este descuento se aplica sobre el valor bruto del premio, y el valor restante es lo que recibe efectivamente el ganador. Por ejemplo:
El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 17 de octubre de 2025, y estará disponible a través de los canales habituales. Los jugadores pueden comprar sus billetes durante toda la semana en puntos físicos o en línea.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co