Baloto y Revancha: números ganadores del último sorteo de hoy, miércoles 23 de septiembre

Ganar el acumulado del juego de suerte y azar más popular del país es el sueño de miles de personas cada semana. Sin embargo, pocos conocen los pasos legales y administrativos requeridos tras acertar la combinación completa.

Si su tiquete resulta premiado este miércoles, el trámite dependerá del monto exacto obtenido, calculado según la Unidad de Valor Tributario (UVT) que rige en Colombia durante este 2026:

Premios de cuantía menor (inferiores a $9.532.068 / 182 UVT): Se reclaman de forma inmediata en cualquier punto autorizado de las redes de apuestas como Su Red o SuperGIROS. Solo se debe presentar el tiquete físico original en óptimo estado y el documento de identidad.

Se reclaman de forma inmediata en cualquier punto autorizado de las redes de apuestas como Su Red o SuperGIROS. Solo se debe presentar el tiquete físico original en óptimo estado y el documento de identidad. Premios de gran cuantía o Acumulado Principal: Requieren una cita presencial en las sedes fiduciarias autorizadas por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) en ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga). El ganador debe presentar el billete original, la cédula de ciudadanía y diligenciar los formularios de retención tributaria y origen de fondos.

Por disposición del Estatuto Tributario en Colombia, a todo premio que supere las 48 UVT se le efectúa un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Asimismo, el plazo límite e improrrogable para reclamar cualquier cifra es de 365 días calendario contados a partir de la fecha de realización del sorteo; los recursos no reclamados se transfieren por ley al sistema de salud pública.



TABLA DE RESULTADOS – Sorteo 2713 del miércoles 23 des septiembre de 2026

Baloto Tradicional: [ Pendiente por actualizar ] — Súper Balota: [ _ _ ]

[ ] — [ _ _ ] Baloto Revancha: [ Pendiente por actualizar ] — Súper Balota: [ _ _ ]

(La nota se actualizará al término del sorteo televisado).



¿Cómo Funciona la Matriz de Premios y la Apuesta?

El funcionamiento del Baloto se basa en el modelo de sorteo paramutual en línea. Para armar una jugada, el usuario realiza una combinación de dos conjuntos numéricos:



5 números principales entre el 1 y el 43. 1 número especial (Súper Balota) entre el 1 y el 16.

El acumulado inicial parte de una base de $4.300 millones y se incrementa sorteo a sorteo mientras no exista un ganador de la máxima categoría. No obstante, el juego ofrece un total de 9 categorías de premiación. Es posible obtener un retorno de dinero acertando únicamente la Súper Balota, o combinaciones de 2, 3, 4 y 5 números con o sin el número especial.



Para aumentar la probabilidad, la opción de Revancha permite competir con los mismos números por una segunda bolsa multimillonaria independiente en la misma noche. La apuesta tradicional de Baloto tiene un costo de $5.700 (IVA incluido), mientras que la modalidad combinada con Revancha alcanza un valor total de $9.000. Baloto inició sus operaciones en el país en febrero del año 2001, transformando la dinámica tradicional de las loterías de billete impreso. Su principal innovación fue la implementación de terminales automatizadas en tiempo real que permitieron acumular montos sin un tope prefijado.

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Durante sus más de dos décadas de historia, la marca ha dejado hitos memorables en la memoria colectiva del país. El mayor récord registrado aconteció el 22 de septiembre de 2012, cuando un apostador en la ciudad de Bucaramanga obtuvo un acumulado histórico de $117.000 millones de pesos. En años recientes, la administración del juego pasó al Operador Nacional de Juegos (ONJ), entidad que introdujo los sorteos de los días lunes —sumados a los clásicos de miércoles y sábados— y habilitó la venta oficial a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.