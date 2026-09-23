Resultado Caribeña Noche último sorteo: números ganadores del miércoles 23 de septiembre

El sector de las apuestas permanentes en Colombia constituye un engranaje clave tanto para la economía del entretenimiento como para el recaudo de fondos destinados al sistema de salud pública. En este ecosistema, La Caribeña Noche se destaca como uno de los productos de chance de mayor tradición, registrando un elevado volumen de transacciones en la Costa Atlántica y en los principales centros urbanos del país.

Para la jornada de este miércoles 23 de septiembre de 2026, la atención de los usuarios se concentra en el reporte final de la mesa de juego. A continuación, se ofrece una radiografía detallada sobre la fiscalización técnica, la guía para el cobro de incentivos y el módulo reservado para la actualización inmediata de la cifra ganadora.



Verificación técnica para cada sorteo

La transparencia del juego descansa sobre un protocolo de seguridad diseñado para garantizar la aleatoriedad y la equidad en cada emisión:



Inspección de elementos: Minutos antes de iniciar la transmisión, delegados de las autoridades locales e interventores de las concesionarias verifican las baloteras neumáticas y comprueban la calibración técnica de cada masa. Cierre del sistema de ventas: La red central de datos ejecuta la congelación de las terminales electrónicas comercializadoras (SuperGiros, Record y aliados) para impedir el registro de formularios adicionales una vez iniciada la extracción. Oficialización del acta: Una vez seleccionada la combinación, la mesa de control valida la sesión mediante la firma de un certificado que habilita la publicación de los boletines de prensa.

Pautas para el cobro seguro del premio

Si la combinación de su tiquete resulta favorecida en el sorteo de esta noche, el procedimiento de cobro ante la red autorizada exige el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:



Soporte físico íntegro: El boleto emitido por la terminal es un título valor al portador. Es indispensable que el papel original no presente roturas, tachaduras o deterioro en la franja del código de barras.

El boleto emitido por la terminal es un título valor al portador. Es indispensable que el papel original no presente roturas, tachaduras o deterioro en la franja del código de barras. Documentación requerida: El reclamante debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad original en formato físico (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería).

El reclamante debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad original en formato físico (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería). Vencimiento del derecho: Las acciones para hacer efectivo el cobro de premios derivados del chance caducan al cumplir un (1) año calendario contado desde la fecha de realización del sorteo.

Marco tributario y retenciones de ley

El Estatuto Tributario colombiano estipula normas precisas sobre la liquidación de premios de apuestas permanentes:



Monto exento: Las ganancias de menor cuantía que no rebasen el umbral de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se pagan de forma íntegra en las taquillas comerciales habituales.

Las ganancias de menor cuantía que no rebasen el umbral de las se pagan de forma íntegra en las taquillas comerciales habituales. Retención en la fuente: A cualquier suma que supere dicho margen se le aplica un descuento automático del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, recurso que es trasladado directamente a la DIAN por parte de la empresa concesionaria.

Cifras oficiales (23 de Septiembre)

Este bloque informativo se actualizará en tiempo real en cuanto los delegados confirmen la validez de la emisión:



Número ganador: Quinta balota:

Nota: El sorteo de La Caribeña Noche para los días miércoles se transmite formalmente sobre las 10:30 p. m. (hora colombiana) por la señal del Canal Telecaribe y medios digitales. Tan pronto se firme el acta de conformidad, los marcadores de posición serán reemplazados por los números definitivos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.