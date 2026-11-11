En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPA LEÓN XIV
YO ME LLAMO MINI
SECUESTRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería del Meta: ¿qué número cayó en el premio mayor del sorteo del miércoles 11 de noviembre?

Lotería del Meta: ¿qué número cayó en el premio mayor del sorteo del miércoles 11 de noviembre?

Estos son los resultados oficiales del más reciente sorteo de la Lotería del Meta.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de nov, 2026
Comparta en:
Lotería del Meta

La noche de este miércoles 11 de noviembre de 2026 convoca a los seguidores de los juegos de suerte y azar en Colombia alrededor de un nuevo sorteo de la Lotería del Meta. Con una bolsa total que supera los $7.200 millones de pesos, el sorteo semanal de "La Llanerita de los Colombianos" define esta jornada a los nuevos poseedores de su premio principal y sus múltiples incentivos secundarios.

¿Cómo opera el sorteo y cuál es el plan de premios?

El sistema de la Lotería del Meta funciona mediante la extracción aleatoria de balotas neumáticas para determinar una combinación principal de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Cada billete emitido se compone de tres fracciones, lo que permite jugar con una fracción individual por $4.000 pesos o adquirir el billete completo por $12.000 pesos en puntos autorizados como Consuerte, SuperGIROS, Paga Todo o canales digitales legales.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La distribución económica de la bolsa se divide en distintas escalas de acierto:

Premio Mayor1$1.800.000.000
Seco Mega Fortuna1$300.000.000
Seco Gana Lote1$200.000.000
Secos de $100 millones3$100.000.000
Secos de $50 millones7$50.000.000
Secos de $20 millones10$20.000.000
Secos de $10 millones20$10.000.000

Además de los secos, el plan contempla pagos por aproximaciones al premio mayor, premiando a quienes acierten las tres primeras cifras, las últimas cifras o únicamente la serie correspondiente.

Resultado oficial del Premio Mayor (11 de noviembre de 2026)

A continuación se habilita el espacio de actualización en vivo para verificar la combinación ganadora del sorteo de hoy tan pronto como la Beneficencia del Meta emita el acta oficial de resultados:

  • Número del Premio Mayor ($1.800 Millones): 5273
  • Serie: 101

Protocolo para cobrar un billete o fracción ganadora

Si su número coincide con el reporte oficial de este 11 de noviembre, el proceso de desembolso está regido por la normativa de Coljuegos y la Ley 643 de 2001, variando según el monto ganado:

Publicidad

Últimas Noticias

¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna hoy? Número y signo ganador del 7 de septiembre de 2026
ECONOMÍA

Astro Luna de hoy, miércoles 11 de noviembre: consulte el número ganador y el signo zodiacal

Loterías 11 de noviembre
ECONOMÍA

Resultados de la Lotería del Valle, de Manizales, del Meta y Baloto del miércoles 11 de noviembre

  1. Cobro de cuantías menores: Los premios inferiores a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se pagan directamente en las agencias distribuidoras o puntos de venta autorizados en todo el país, presentando el billete original sin alteraciones y la cédula de ciudadanía.
  2. Desembolso de grandes premios y secos: Para reclamar el Premio Mayor o secos de alto valor, el ganador debe presentarse en las oficinas de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o ante la entidad financiera designada. Es obligatorio entregar el billete intacto (sin tachaduras, enmendaduras ni roturas), fotocopia del documento de identidad y copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).
  3. Plazos y retenciones fiscales: El tiempo máximo legal para hacer efectivo el cobro es de un año (365 días) contado desde la fecha del sorteo; pasado este límite, los recursos no reclamados pasan al sistema de salud pública. Todo premio de lotería en Colombia está sujeto por ley a una retención en la fuente del 20% por ganancias ocasionales, además del descuento

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Relacionados

Lotería del Meta

Loterías

Juegos de Azar

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad