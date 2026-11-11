Lotería del Meta: ¿qué número cayó en el premio mayor del sorteo del miércoles 11 de noviembre?

La noche de este miércoles 11 de noviembre de 2026 convoca a los seguidores de los juegos de suerte y azar en Colombia alrededor de un nuevo sorteo de la Lotería del Meta. Con una bolsa total que supera los $7.200 millones de pesos, el sorteo semanal de "La Llanerita de los Colombianos" define esta jornada a los nuevos poseedores de su premio principal y sus múltiples incentivos secundarios.



¿Cómo opera el sorteo y cuál es el plan de premios?

El sistema de la Lotería del Meta funciona mediante la extracción aleatoria de balotas neumáticas para determinar una combinación principal de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Cada billete emitido se compone de tres fracciones, lo que permite jugar con una fracción individual por $4.000 pesos o adquirir el billete completo por $12.000 pesos en puntos autorizados como Consuerte, SuperGIROS, Paga Todo o canales digitales legales.

La distribución económica de la bolsa se divide en distintas escalas de acierto:



Premio Mayor 1 $1.800.000.000 Seco Mega Fortuna 1 $300.000.000 Seco Gana Lote 1 $200.000.000 Secos de $100 millones 3 $100.000.000 Secos de $50 millones 7 $50.000.000 Secos de $20 millones 10 $20.000.000 Secos de $10 millones 20 $10.000.000

Además de los secos, el plan contempla pagos por aproximaciones al premio mayor, premiando a quienes acierten las tres primeras cifras, las últimas cifras o únicamente la serie correspondiente.



Resultado oficial del Premio Mayor (11 de noviembre de 2026)

A continuación se habilita el espacio de actualización en vivo para verificar la combinación ganadora del sorteo de hoy tan pronto como la Beneficencia del Meta emita el acta oficial de resultados:



Número del Premio Mayor ($1.800 Millones): 5273

Serie: 101

Protocolo para cobrar un billete o fracción ganadora

Si su número coincide con el reporte oficial de este 11 de noviembre, el proceso de desembolso está regido por la normativa de Coljuegos y la Ley 643 de 2001, variando según el monto ganado:

Publicidad

Cobro de cuantías menores: Los premios inferiores a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se pagan directamente en las agencias distribuidoras o puntos de venta autorizados en todo el país, presentando el billete original sin alteraciones y la cédula de ciudadanía. Desembolso de grandes premios y secos: Para reclamar el Premio Mayor o secos de alto valor, el ganador debe presentarse en las oficinas de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o ante la entidad financiera designada. Es obligatorio entregar el billete intacto (sin tachaduras, enmendaduras ni roturas), fotocopia del documento de identidad y copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Plazos y retenciones fiscales: El tiempo máximo legal para hacer efectivo el cobro es de un año (365 días) contado desde la fecha del sorteo; pasado este límite, los recursos no reclamados pasan al sistema de salud pública. Todo premio de lotería en Colombia está sujeto por ley a una retención en la fuente del 20% por ganancias ocasionales, además del descuento

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.