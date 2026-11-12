Cómo está el precio del dólar este 12 de noviembre de 2026 en Colombia: TRM para hoy

El precio del dólar en Colombia para este jueves 12 de noviembre de 2026 tiene como referencia una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.297,07 por cada dólar estadounidense, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular y divulgar este indicador con base en las operaciones reportadas al Banco de la República.

La TRM vigente para este 12 de noviembre es exactamente la misma que rigió el miércoles 11 de noviembre, es decir, $3.297,07 por dólar, debido a que la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia tiene vigencia para ambas jornadas. Sin embargo, si se compara con la tasa inmediatamente anterior, correspondiente al martes 10 de noviembre, cuando la TRM fue de $3.269,88, se observa un incremento de $27,19, equivalente a una variación cercana al 0,83 %. En términos prácticos, una operación de US$1.000 representa una diferencia de $27.190 frente a la tasa vigente un día antes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread)

Bogotá $3.194 $3.286 $92 Cali $3.085 $3.265 $180 Cúcuta $3.270 $3.310 $40 Medellín $3.150 $3.263 $113 Pereira $3.180 $3.270 $90

Precio del dólar en Colombia: así se comportó durante octubre de 2026

Octubre tuvo un comportamiento diferente al que se observa actualmente en noviembre. Durante ese mes, la divisa mostró una tendencia descendente. De acuerdo con los registros históricos de la TRM, octubre comenzó con una tasa de $3.312,84 el 1 de octubre y terminó en $3.182,99 el 31 de octubre. Esto significó una disminución acumulada de $129,85 por dólar, equivalente a una variación de-3,92 % entre el inicio y el cierre del periodo. El valor más alto registrado durante octubre fue precisamente el del primer día del mes, cuando la TRM alcanzó los $3.312,84, mientras que el nivel más bajo se observó el 28 de octubre con $3.148,02. El promedio mensual se ubicó en $3.198,62.



¿Cómo va el dólar en noviembre de 2026?

En contraste con octubre, noviembre ha mostrado una trayectoria alcista. El mes arrancó con una TRM de $3.182,99, vigente entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre. Posteriormente, la tasa pasó por niveles de $3.221,19 el 5 de noviembre, $3.228,26 el 6 de noviembre, $3.237,83 el 9 de noviembre, $3.269,88 el 10 de noviembre y finalmente llegó a $3.297,07 para las jornadas del 11 y 12 de noviembre. Tomando como referencia el inicio del mes y la tasa vigente hoy, el aumento acumulado es de $114,08 por dólar, lo que confirma el cambio de dirección observado en comparación con octubre.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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