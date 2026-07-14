Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026: números ganadores

Este martes 14 de julio de 2026, miles de apostadores en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país siguen de cerca un nuevo sorteo de Dorado Mañana, una de las modalidades de chance más populares de la jornada matutina. Como ocurre diariamente, el operador realizará la extracción bajo supervisión de las autoridades competentes y publicará el resultado oficial una vez concluya el proceso de validación.

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Gracias a su facilidad de participación y a la posibilidad de realizar apuestas desde montos bajos, Dorado Mañana se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes prueban su suerte desde las primeras horas del día.

Resultados Dorado Mañana del martes 14 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este martes 14 de julio, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

por definir La "Quinta" cifra: por definir

Se recomienda consultar los resultados únicamente en los canales oficiales del operador y conservar el tiquete hasta confirmar si obtuvo algún premio.



¿Cómo funciona el chance Dorado Mañana?

Dorado Mañana opera bajo la modalidad de chance. Los jugadores pueden seleccionar un número de hasta cuatro cifras y registrar su apuesta en puntos de venta autorizados o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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El sorteo se realiza mediante un sistema de extracción de balotas supervisado por las autoridades, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

¿Cuáles son los premios?

El plan de premios depende de la modalidad elegida y del valor apostado. Entre las principales categorías se encuentran:

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Cuatro cifras directo: paga hasta 4.500 veces el valor apostado.

paga hasta 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres cifras directo: entrega hasta 400 veces la apuesta.

entrega hasta 400 veces la apuesta. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor jugado.

paga 50 veces el valor jugado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto apostado.

¿Qué días juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado en horario matutino.

Al finalizar cada extracción, el operador publica los resultados oficiales para que los apostadores puedan verificar sus jugadas de manera segura.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, deberá conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

Generalmente, para realizar el cobro será necesario presentar:

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El tiquete original sin alteraciones.

El documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

De acuerdo con la legislación colombiana, los premios que superen el monto establecido por la normativa tributaria están sujetos a las retenciones por ganancias ocasionales. Además, el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.