Resultados Dorado Mañana, último sorteo viernes 24 de abril: números ganadores

La expectativa matutina en el centro de Colombia se concentra, como es costumbre, en uno de los juegos de azar con mayor arraigo popular: el Dorado Mañana. Este sorteo, que forma parte de la robusta oferta de juegos de suerte y azar supervisados por los entes territoriales y nacionales, ha cumplido una vez más su cita con los apostadores este viernes 24 de abril de 2026. Para miles de ciudadanos, este evento no es solo una oportunidad de ganar, sino una tradición que dinamiza la economía local y aporta recursos fundamentales al sistema de salud.



Resultado Dorado Mañana: Viernes 24 de abril

Este fue el resultado que arrojó el sorteo de este viernes del Dorado Mañana:

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Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este apartado será actualizado inmediatamente después de la validación del sorteo por parte de las autoridades competentes).



Así funciona el juego Dorado Mañana

El Dorado Mañana se ha consolidado como la opción preferida de quienes buscan un resultado temprano en el día. Su historia está ligada a la evolución del "chance" en Colombia, pasando de ser una apuesta informal a una estructura altamente regulada y tecnificada. Operado bajo marcas de confianza como Paga Todo en la región central, su mecánica se basa en la extracción de balotas numeradas del 0 al 9 mediante un sistema neumático, garantizando transparencia y equidad en cada juego.

Este sorteo se realiza de lunes a sábado, exceptuando los días festivos. La cita es a las 10:55 a. m., y sus resultados son transmitidos en vivo por el Canal Uno. Además de la televisión, los apostadores pueden verificar las cifras ganadoras en tiempo real a través de las redes sociales oficiales de los operadores y en los miles de puntos de venta físicos distribuidos en departamentos como Cundinamarca y su capital.



¿Cómo jugar y cuánto ganar?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de una fracción o billete completo con números preimpresos, el Dorado Mañana es una modalidad de chance. Esto permite al jugador:



Personalización: El apostador elige su propio número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Además de una adición opcional para una quinta balota.

El apostador elige su propio número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Además de una adición opcional para una quinta balota. Flexibilidad económica: Se puede jugar desde montos mínimos (generalmente desde $500 o $1.000 pesos , más el IVA).

Se puede jugar desde montos mínimos (generalmente desde , más el IVA). Accesibilidad: Puede adquirirse en cualquier terminal de venta autorizado, donde el tiquete se genera al instante con los datos del comprador.

Plan de premios

El esquema de premios está diseñado para ofrecer ganancias proporcionales al riesgo y al monto apostado. Por cada peso invertido (sin contar impuestos), los pagos suelen ser:



Cuatro cifras (Directo): 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras (Combinado): Aproximadamente 208 veces lo apostado. Tres cifras (Directo): 400 veces lo apostado. Dos cifras (Pata): 50 veces lo apostado. Una cifra (Uña): 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña hoy, es vital que siga estos pasos para asegurar el cobro de su premio:



Tiquete original: El comprobante de apuesta es el único documento válido para el cobro. Debe estar en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras ni roturas.

El comprobante de apuesta es el único documento válido para el cobro. Debe estar en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras ni roturas. Documentación: Diríjase a un punto de red autorizado con su cédula de ciudadanía original y una fotocopia legible de la misma.

Diríjase a un punto de red autorizado con su y una fotocopia legible de la misma. Montos y retenciones: Para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 o más según el ajuste de 2026), se aplicará una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

Para premios superiores a (aproximadamente $2.259.000 o más según el ajuste de 2026), se aplicará una retención en la fuente del por concepto de ganancias ocasionales. Vigencia: Recuerde que tiene un plazo máximo de un año para reclamar su premio antes de que el derecho prescriba.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.