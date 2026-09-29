Resultados Dorado Tarde hoy, martes 29 de septiembre de 2026: números ganadores

El chance El Dorado Tarde hace parte de los sorteos diarios más consultados por los apostadores en Colombia. Este juego opera de lunes a sábado en jornada de la tarde y se ha convertido en una de las alternativas frecuentes dentro de las apuestas permanentes de cuatro cifras. Según los horarios publicados en la información de referencia, el sorteo se realiza alrededor de las 3:30 p. m. en territorio colombiano.

Para este martes 29 de septiembre de 2026, miles de jugadores estarán atentos al resultado del sorteo, que forma parte de la familia de juegos El Dorado, integrada también por las modalidades de mañana y noche. Estas alternativas permiten a los apostadores participar en diferentes horarios durante la semana.

Más allá del número ganador de cada jornada, muchos participantes buscan información sobre la mecánica del juego, las modalidades de apuesta disponibles y el proceso que debe seguirse para reclamar un premio en caso de resultar favorecido.



Dorado Tarde 29 de septiembre: resultados completos

Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

El resultado será actualizado una vez se conozca oficialmente la combinación correspondiente al sorteo de este martes 29 de septiembre de 2026.



¿Cómo se juega El Dorado Tarde?

El Dorado Tarde funciona bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. Los participantes eligen un número de cuatro cifras y realizan la apuesta por el valor que deseen, de acuerdo con las opciones autorizadas por el operador y la normativa vigente del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.

Publicidad

Dependiendo de la modalidad seleccionada, es posible apostar a las cuatro cifras, a las tres primeras, a las tres últimas, a las dos últimas o a combinaciones permitidas dentro del plan de premios. El pago dependerá tanto del monto apostado como de la coincidencia obtenida con el número sorteado.

Los sorteos son supervisados bajo las reglas oficiales del juego y los resultados se publican a través de los canales autorizados y plataformas especializadas que recopilan la información de los sorteos nacionales.

Publicidad

Cómo reclamar un premio de El Dorado Tarde

Cuando una persona obtiene un resultado ganador, el primer paso consiste en conservar el tiquete original en buen estado. Este documento es el soporte principal para la validación de la apuesta realizada.

El cobro del premio debe efectuarse en puntos autorizados o ante el operador correspondiente, según el valor obtenido. En determinados casos puede ser necesario presentar el documento de identidad y cumplir los procedimientos definidos para la entrega de premios.

También es importante verificar los plazos establecidos para el cobro, ya que los premios cuentan con términos específicos para ser reclamados conforme a la reglamentación aplicable a los juegos de suerte y azar.

Resultado anterior de Dorado Tarde

En el sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026, el resultado registrado fue:

Publicidad

Número ganador: 8424

Quinta cifra: 9

Este resultado corresponde al sorteo anterior y no es el resultado del sorteo de este martes 29 de septiembre.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.