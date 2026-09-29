Resultados de la Caribeña Día de hoy: números ganadores del sorteo de este martes 29 de septiembre

El sorteo de la Caribeña Día de este martes 29 de septiembre entregará un nuevo premio mayor en Colombia, por lo que miles de compradores están atentos al reporte oficial.



¿Qué número cayó en la Caribeña Día este 29 de septiembre?

Los jugares que adquirieron su billete o tiquete para la edición diurna de este chance pueden confrontar sus cifras con el reporte oficial emitido por las autoridades del sorteo en la Costa Caribe:



Números ganadores : 1467

: 1467 La "Quinta" cifra: 2

Cómo verificar si su tiquete de la Caribeña Día es ganador

Para confirmar la validez de un boleto en la Caribeña Día, los apostadores deben comparar la secuencia de cuatro cifras impresa en su comprobante con el resultado oficial publicado tras la transmisión. Es fundamental verificar que el código de barras, la fecha del sorteo y el punto de venta autorizado aparezcan de forma clara y sin enmiendas en el papel térmico.

Las empresas concesionarias del chance en la región Caribe cuentan con terminales de red en los puntos de venta físicos para realizar la lectura electrónica del tiquete. Este procedimiento digital valida la autenticidad de la transacción en el sistema central antes de autorizar cualquier trámite de cobro de dinero.



Requisitos legales para cobrar premios de chance en Colombia

En caso de acertar la combinación del día, el titular del boleto ganador debe presentar una serie de documentos obligatorios en las sedes o agencias principales de la red de apuestas. El marco normativo colombiano establece los siguientes requisitos mínimos:



Tiquete original de la apuesta en perfecto estado, con datos legibles, sin tachaduras ni roturas.

Documento de identidad original del comprador (cédula de ciudadanía o extranjería vigente).

Formulario de identificación de ganadores diligenciado para montos que superen las cuantías mínimas exentas de registro.

Descuentos e impuestos aplicados a las ganancias ocasionales

Todos los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a las retenciones fiscales establecidas en el Estatuto Tributario. La retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales aplica sobre el valor bruto del incentivo cuando este supera los límites estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El porcentaje fijado para la retención por ganancia ocasional en el país es del 20 %. La empresa recaudadora efectúa este descuento de manera automática en el momento de liquidar la orden de pago, entregando al usuario el valor neto junto con el certificado de retención correspondiente para efectos de la declaración de renta anual.



Importancia de apostar en el juego legal en la Costa Caribe

La explotación de la Caribeña Día y otros chances autorizados opera bajo la supervisión de los entes territoriales de salud y Coljuegos. Una fracción de los ingresos recaudados por la venta de boletos se destina directamente al financiamiento del régimen subsidiado de salud en los departamentos donde opera la concesión.



Participar en apuestas informales o no autorizadas expone al comprador al riesgo de no recibir la liquidación de sus premios y constituye un delito contra la administración pública. La consulta de los resultados en canales oficiales garantiza que el proceso de juego se desarrolle dentro de los parámetros de transparencia y control exigidos por la ley.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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