Chontico Día resultados del martes 29 de septiembre de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a tomar fuerza entre los jugadores de chance este martes 29 de septiembre de 2026 con la realización del sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de apuestas permanentes más reconocidos en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada jornada, miles de personas siguen de cerca este sorteo con la esperanza de que sus números de la suerte coincidan con la combinación seleccionada durante el sorteo oficial.

Al tratarse de uno de los chances con mayor tradición en Colombia, Chontico Día mantiene una amplia base de seguidores que acostumbran realizar sus apuestas utilizando fechas especiales, aniversarios, números recurrentes o combinaciones que consideran significativas.

Número ganador de Chontico Día este 29 de septiembre de 2026

El sorteo correspondiente a este martes dejó los siguientes resultados:



Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

Los resultados serán actualizados una vez se conozca la combinación oficial del sorteo de este martes 29 de septiembre de 2026.



Quienes participaron en el juego podrán revisar sus comprobantes y compararlos con la combinación oficial divulgada por el operador del sorteo. En caso de resultar favorecidos, es recomendable conservar el tiquete en buen estado y consultar los procedimientos establecidos para el cobro de premios.



A lo largo de los años, Chontico Día se ha consolidado como una de las opciones más consultadas dentro del mercado de apuestas permanentes. Su reconocimiento se debe, en parte, a la frecuencia de sus sorteos y a la facilidad con la que los ciudadanos pueden participar.

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La mecánica es sencilla: cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras y realiza una apuesta por el monto que desee. Una vez efectuado el sorteo, se comparan los números elegidos con el resultado oficial para determinar si existe algún acierto.

Resultado anterior de Chontico Día

En el sorteo del lunes 28 de septiembre de 2026, el resultado fue:



Número ganador: 1419

Tres primeras cifras: 141

Tres últimas cifras: 419

Quinta cifra: 9

Este resultado corresponde al sorteo anterior y no es el resultado del sorteo de este martes 29 de septiembre.

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Así funcionan los premios en el chance Chontico Día

Uno de los aspectos que más interés genera entre los participantes corresponde a las diferentes formas de ganar. Dependiendo de la apuesta realizada, es posible obtener premios acertando una, dos, tres o las cuatro cifras del número ganador.

Las modalidades más conocidas incluyen el acierto de la última cifra, de las dos últimas, de las tres últimas o del número completo, siendo esta última la opción que suele ofrecer los pagos más altos dentro del plan tradicional del chance.

Por esta razón, muchos jugadores no solo siguen el resultado principal, sino también las distintas combinaciones derivadas del mismo, ya que estas pueden representar oportunidades de premio según la modalidad registrada al momento de la apuesta.

La atención de los participantes estará ahora puesta en el resultado del sorteo de este martes 29 de septiembre, que será actualizado una vez se conozca oficialmente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.