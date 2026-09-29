Último sorteo del Sinuano Día hoy, martes 29 de septiembre: números ganadores

El mes de septiembre llega a su recta final y la expectativa entre los aficionados a las apuestas permanentes en Colombia no da tregua. Este martes 29 de septiembre de 2026, el sorteo del Sinuano Día renueva la ilusión de miles de ciudadanos que ven en este tradicional juego de azar una oportunidad transparente para fortalecer sus finanzas personales y comenzar el cierre de mes con buenas noticias.



Módulo informativo: resultado oficial de la tarde

Cuatro Cifras (Pleno) 6041 Quinta balota 0

Estructura de premiación: ¿Cuánto se gana por cada modalidad?

El atractivo comercial del Sinuano radica en que no fija un premio único global, sino que distribuye sus incentivos en proporción directa a las modalidades de acierto y al capital apostado por el usuario:

Cuatro Cifras Exactas: Corresponde al premio mayor del chance y liquida 4.500 veces el valor de la apuesta.

Corresponde al premio mayor del chance y liquida el valor de la apuesta. Tres Cifras Finales: Premia la puntería en las últimas tres posiciones pagando 400 veces lo invertido.

Premia la puntería en las últimas tres posiciones pagando lo invertido. Dos Cifras Finales: Otorga un retorno de 50 veces el monto jugado.

Otorga un retorno de el monto jugado. Una Cifra Final: Garantiza una devolución de 5 veces la suma apostada.

Proceso de cobro: pasos para reclamar un tiquete ganador

En caso de que su combinación resulte favorecida en la jornada de este 29 de septiembre, es fundamental llevar a cabo un procedimiento ordenado para hacer efectivo el incentivo sin contratiempos:

Conservación del Comprobante: El tiquete físico emitido por la terminal es un título valor nominal. Debe presentarse en perfecto estado de conservación, libre de tachaduras, humedad o roturas que impidan la lectura del código de seguridad. Identificación Personal: El apostador debe dirigirse a la red de distribución autorizada (SuperGIROS o Record) munido de su cédula de ciudadanía original. Puntos de Pago y Liquidación: Los premios de baja cuantía se desembolsan de manera inmediata en la red de taquillas. Si el incentivo acumulado alcanza o supera el umbral de las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el trámite se realiza en la oficina principal del concesionario. Descuentos Fiscales: En cumplimiento de la normativa tributaria colombiana, a los premios que superen las 48 UVT se les practica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, recursos que son transferidos al sector salud.

Horarios y dinámica operativa

El Sinuano Día opera bajo el respaldo de cuatro baloteras automáticas independientes que extraen un número del 0 al 9 en cada turno. Este procedimiento se lleva a cabo diariamente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) con transmisión en directo a través de la señal de Telecaribe. Quienes no logren sintonizar la señal de televisión pueden verificar las combinaciones en los portales digitales informativos y en las terminales de venta autorizadas. Participar dentro del marco legal asegura el cobro de los premios y respalda el financiamiento de la salud pública en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.