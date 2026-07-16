Precio del dólar en Colombia hoy, 16 de julio de 2026: así abrió la TRM este jueves; bajó

El precio del dólar en Colombia abrió este jueves 16 de julio de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 3.233,91 pesos por dólar, de acuerdo con la cifra vigente para la jornada. El dato muestra una caída frente al valor oficial del miércoles, cuando la tasa se ubicó en 3.252,11 pesos, lo que representa una diferencia de 18,20 pesos y una variación diaria de-0,56 %. La nueva cotización mantiene la tendencia observada durante las primeras semanas de julio, período en el que la moneda estadounidense ha registrado descensos sucesivos frente al peso colombiano. La TRM actual también se mantiene por debajo de los 3.300 pesos, nivel que el mercado dejó atrás durante la segunda semana del mes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La caída acumulada durante julio es más amplia que la observada entre las dos últimas jornadas. El primer día del mes la TRM comenzó en 3.440,83 pesos por dólar, mientras que para este 16 de julio el indicador se ubica en 3.233,91 pesos. La diferencia acumulada alcanza los 206,92 pesos. En términos porcentuales, la reducción durante el mes llega a 6,01 %, una de las variaciones más marcadas registradas en lo corrido de julio. La tendencia ha llevado a la divisa desde niveles superiores a 3.400 pesos hasta valores cercanos a 3.200 pesos en apenas dos semanas. La evolución diaria muestra ese recorrido. El 1 de julio la TRM era de 3.440,83 pesos; el 2 de julio bajó a 3.403,35; el 3 de julio se ubicó en 3.357,82; el 10 de julio llegó a 3.305,38 y ahora alcanza los 3.233,91 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado es la referencia utilizada en múltiples operaciones del sistema financiero, contratos, importaciones, exportaciones y pagos ligados al dólar. Por esa razón, cada cambio en la cotización tiene efecto sobre negocios que dependen de la moneda estadounidense. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.340 $3.400 Medellín $3.420 $3.570 Cali $3.350 $3.600 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.260 $3.360 Pereira $3.730 $3.800

El euro cae tras la escalada de la violencia en Oriente Medio y datos negativos

El euro cayó hoy tras la escalada de la violencia en Oriente Medio con ataques de Irán a países aliados de EE. UU. después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1439 dólares, frente a los 1,1448 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1406 dólares. Irán atacó Baréin, Kuwait y Jordania y el ejército estadounidense inició nuevos ataques contra Teherán. El aumento de las tensión en Oriente Medio impulsa al dólar porque los inversores se refugian en esta divisa considerada activo seguro en momentos de incertidumbre y crisis. Algunos datos económicos negativos de la eurozona también contribuyeron a la caída del euro.



La producción industrial de la zona del euro bajó sorprendentemente en mayo un 0,2 % respecto al mes anterior y un 1,2 % interanual, debido sobre todo a la caída de bienes de consumo duraderos. Los precios de producción subieron en Estados Unidos en junio un 5,5 % interanual, menos de lo previsto y en comparación con el 6 % de mayo.



El dólar se había depreciado el martes porque la sorprendente caída de la inflación de los precios de consumo en EE. UU. reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) tenga que subir los tipos de interés pronto y por eso han caído las expectativas del mercado de que la Fed vaya a incrementar el precio del dinero en ese país los próximos meses. Estas expectativas habían apuntalado la apreciación del dólar porque hubiera aumentado el diferencial con los tipos de interés de la zona del euro. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1406 y 1,1443 dólares.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL