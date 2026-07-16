Reino Unido pide investigar despliegue de pancarta de las Malvinas: "Fue totalmente inapropiado"

El Gobierno británico dijo este jueves, 15 de julio de 2026, que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.



Gesto de selección argentina "fue totalmente inapropiado"

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol". "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

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Los jugadores argentinos defendieron la exhibición este miércoles, tras el triunfo por 1 a 2 ante Inglaterra, una bandera con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', en alusión al archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982. Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que están bajo soberanía británica desde 1833 y cuyo retorno reclama el país suramericano.

En los días previos al partido, en Argentina se multiplicaron las expresiones en la opinión pública sobre la carga simbólica del partido de este miércoles ante Inglaterra, más allá de lo deportivo. Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta en el que se disputó el partido de este jueves con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.



Tras finalizar el partido y todavía en el campo de juego, fue el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso quien exhibió una bandera de Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina. Varios de los jugadores, además, cantaron 'el que no salta es un inglés', un cántico que los hinchas argentinos siempre entonan en partidos, incluso, contra otras selecciones diferentes a la inglesa.



Consultado por la bandera, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, dijo que, aunque la guerra de Malvinas "es algo que pasó hace muchísimos años",éste no era "un partido más" para los capitaneados por Lionel Messi. "Más allá de todo, nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", admitió.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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