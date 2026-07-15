Se vence plazo para el traslado pensional: esto es lo que debe hacer para cambiarse a Colpensiones

En entrevista con Noticias Caracol, Iván Jaramillo Jassir, viceministro de Empleo y Pensiones, habló de lo que debe hacer para realizar el traslado pensional. La urgencia es máxima para miles de colombianos, ya que el plazo para acogerse a esta medida excepcional, contemplada en la reciente normativa, expira este jueves 16 de julio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El funcionario fue enfático en señalar que este mecanismo busca solucionar la situación de personas que, por diversas razones, se encontraban en un régimen que no les resultaba favorable para sus intereses de jubilación. Según Jaramillo, existía un grupo poblacional con una "imposibilidad" para trasladarse que había generado múltiples problemas legales. "La gente estaba atrapada en un fondo que no le convenía y lo que hace la Reforma es liberar esa pequeña restricción que existía", explicó el viceministro, destacando que es una oportunidad crucial para quienes no habían podido realizar el cambio anteriormente.



El paso a paso: la importancia de la "doble asesoría"

Para aquellos interesados en realizar el traslado, ya sea de un fondo privado hacia Colpensiones o viceversa, el proceso se centra en una herramienta técnica y gratuita. El viceministro animó a todos los ciudadanos a utilizar este recurso antes de que se agote el tiempo, pues es uno de los pocos artículos de la reforma laboral que ya se encuentra plenamente vigente. El procedimiento fundamental que deben seguir los trabajadores es solicitar la denominada "doble asesoría". Jaramillo detalló que esto consiste en lo siguiente: "lo que deben hacer las personas es... llamar y enterarse de su situación pensional. Eso es lo que se denomina técnicamente doble asesoría es gratuito".

En la práctica, el interesado debe contactar primero a su fondo actual (fondo de origen) para que le realicen una proyección detallada. Posteriormente, debe hacer lo mismo con el fondo al que desea trasladarse (fondo de destino). El objetivo es que cada entidad brinde lo que el viceministro describió como "un pequeño cálculo actuarial, una pequeña clasecita de cómo sería mi situación pensional".



Contar con estas dos proyecciones es el requisito indispensable para que el afiliado pueda comparar y elegir de manera informada. Jaramillo insistió en que esta información es vital para tomar una "decisión responsable", dado que lo que está en juego es el futuro frente a los riesgos de "invalidez, vejez o muerte". Para el Gobierno, esta posibilidad es una ventaja significativa, pues es "una posibilidad gratuita que no afecta en absolutamente nada a los afiliados y sí los beneficia muchísimo en escoger la mejor opción pensional".



¿Qué pasará con el día de la familia?

Más allá de la urgencia pensional, el viceministro aprovechó el espacio para aclarar otros cambios estructurales en el panorama laboral colombiano que entraron en vigor este 15 de julio. El cambio más destacado es la reducción de la jornada máxima legal, que pasó de 44 a 42 horas semanales, siguiendo un cronograma de reducción progresiva que inició años atrás. Sobre este punto, Jaramillo aclaró que la distribución de estas 42 horas debe ser fruto del consenso: "empleador y trabajador se ponen de acuerdo en la distribución de la jornada de esas 42 horas semanales en 5 o 6 días a la semana garantizando siempre un día de descanso".



Esta medida, según el funcionario, alinea a Colombia con una tendencia global donde la productividad ya no se mide estrictamente por el número de horas trabajadas, sino mediante estándares modernos impulsados por la digitalización y la automatización.

Publicidad

Vinculado a este cambio en las horas, surgió una duda frecuente sobre los beneficios adicionales como el día de la familia. Con la nueva jornada de 42 horas, la ley ha modificado la obligatoriedad de este descanso semestral. Jaramillo explicó que el día de la familia ahora "quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este día". Aunque ya no es una exigencia legal estricta para quienes aplican la reducción, se mantiene como una herramienta para mejorar la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar, dependiendo de la autonomía de cada empresa y su negociación con las cajas de compensación.

Finalmente, el viceministro recordó que otros ajustes ya están en marcha, como el aumento del recargo dominical, que desde el pasado 1 de julio subió al 90% por hora laborada, con la meta de alcanzar el 100% de recargo para el año 2027. Todo este conjunto de reformas busca, en palabras del funcionario, recuperar derechos de los trabajadores que se habían visto afectados en décadas anteriores.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL