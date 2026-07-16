Atención: Metro de Medellín cierra seis estaciones por falla técnica; prográmese

Una falla técnica obligó al Metro de Medellín a modificar su operación habitual y a suspender temporalmente el servicio en seis estaciones, situación que ha generado afectaciones en la movilidad de miles de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte masivo. La empresa informó que su equipo técnico trabaja para identificar el origen de la contingencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.



Metro de Medellín cierra seis estaciones

De acuerdo con los reportes entregados por la compañía, la novedad se presentó durante la mañana de este miércoles, lo que llevó a implementar restricciones operativas mientras se adelantan las labores de diagnóstico y reparación. Como medida de seguridad, la operación fue ajustada en algunos tramos de la red, dejando varias estaciones temporalmente fuera de servicio.

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"Por un inconveniente técnico relacionado con la catenaria, el elemento que suministra la energía eléctrica para la operación de los trenes, la línea A 🚈 opera entre Niquía y Poblado. Se encuentran fuera de servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella", informó la empresa del Metro de Medellín en sus redes sociales.

Agregó: "Con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, estamos activando el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que permite que los buses lleguen a las estaciones afectadas. En este momento, nuestro equipo técnico en sitio evalúa la novedad para establecer el tiempo estimado de atención y el restablecimiento del servicio. Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios e invitamos a seguir las indicaciones del personal Metro".



El Metro indicó que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los pasajeros y normalizar la circulación de los trenes. Por esa razón, personal especializado fue desplegado en la zona donde se detectó la falla para adelantar las verificaciones correspondientes y ejecutar los procedimientos necesarios para superar la situación. Mientras se mantiene la contingencia, la empresa recomendó a los usuarios programar con anticipación sus desplazamientos y considerar rutas alternas de transporte público para evitar retrasos. Las afectaciones impactan especialmente a quienes se movilizan desde y hacia sectores del norte del Valle de Aburrá, donde la interrupción del servicio ha generado una mayor demanda en buses, rutas integradas y otros medios de transporte.



[Actualización] 🟡 (6:48 a. m.) Por un inconveniente técnico relacionado con la catenaria, el elemento que suministra la energía eléctrica para la operación de los trenes, la línea A 🚈 opera entre Niquía y Poblado. Se encuentran fuera de servicio las estaciones Aguacatala,… pic.twitter.com/dEIZhBJzWm — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 16, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

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