Resultados Dorado Tarde último sorteo miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

En la jornada de este miércoles 13 de mayo de 2026, el sorteo del Dorado Tarde volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, quienes esperan diariamente la oportunidad de acertar el número ganador. Hasta el momento de elaboración de esta nota, no se cuenta con un reporte oficial confirmado del número ganador por parte de las plataformas autorizadas o canales de transmisión, por lo que se recomienda a los jugadores verificar directamente en fuentes oficiales como páginas web de loterías o puntos autorizados. Es importante recordar que los resultados suelen actualizarse minutos después del sorteo, que se realiza en horas de la tarde.



Número ganador Dorado Tarde del 13 de mayo

A continuación, presentamos los resultados del sorteo realizado hoy, martes 13 de mayo:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

Cómo jugar el Dorado Tarde

El Dorado Tarde es un juego de suerte sencillo y popular en el país. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999. Dependiendo de la modalidad, se puede apostar también por combinaciones como una sola cifra, dos cifras (las últimas), tres cifras o el número completo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre más exacta sea la coincidencia con el resultado oficial, mayor será el premio. Los jugadores adquieren su tiquete en puntos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas.



Cuánto cuesta el Dorado Tarde

El valor para jugar el Dorado Tarde es accesible y varía según el tipo de apuesta. Generalmente, el costo mínimo inicia desde los 1.000 pesos colombianos, aunque el jugador puede apostar montos mayores dependiendo de su interés y estrategia.

Este bajo costo es uno de los factores que ha contribuido a la alta popularidad del juego, ya que permite participar con una inversión relativamente baja y aspirar a premios considerables.



Qué días juega el Dorado Tarde

El Dorado Tarde se juega todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos, lo que lo convierte en una opción constante de entretenimiento para los apostadores. El sorteo se realiza en horas de la tarde, usualmente alrededor de las 2:30 p.m., aunque este horario puede variar ligeramente según el operador.



Gracias a su frecuencia diaria, los jugadores tienen múltiples oportunidades para intentar acertar su número preferido.



Qué hacer si se gana el Dorado Tarde

En caso de resultar ganador del Dorado Tarde, el primer paso es verificar el resultado en un canal oficial y conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único comprobante válido para reclamar el premio. Luego, se debe acudir a un punto autorizado o entidad correspondiente según el monto ganado. Para premios pequeños, el pago suele hacerse de manera inmediata en el mismo punto de venta. Sin embargo, para premios mayores, es necesario realizar un proceso de reclamación que puede incluir la presentación del documento de identidad y el diligenciamiento de formularios.



Finalmente, se recomienda actuar con prudencia, mantener discreción y administrar adecuadamente el dinero ganado. La educación financiera y el manejo responsable de las ganancias son clave para que un golpe de suerte se convierta en una verdadera oportunidad de bienestar.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias