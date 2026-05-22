Resultados Dorado Tarde, último sorteo viernes 22 de mayo de 2026: números ganadores

Este viernes 22 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de El Dorado Tarde, uno de los chances más jugados en Colombia. La transmisión oficial inicia sobre las 3:25 de la tarde a través de canales autorizados en YouTube, donde los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas y verificar el resultado del día.

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Números ganadores Dorado Tarde 22 de mayo de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de este viernes:

Número mayor: XXXX

Quinta cifra: X



Para reclamar el premio, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado oficial y con la modalidad seleccionada al momento de realizar la jugada.



Modalidades disponibles y valores de pago en El Dorado

El Dorado cuenta con distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el tipo de acierto registrado:

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4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras “pata”: paga 50 veces.

1 cifra “uña”: paga 5 veces el valor apostado.

El valor del premio final depende de la modalidad elegida y del monto apostado por cada jugador.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Para reclamar cualquier premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado. Además, debe cumplir con las siguientes condiciones:

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No tener tachones ni enmendaduras.

Tener diligenciado el reverso del tiquete.

Presentar el documento de identidad.

Ser mayor de edad.

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados, donde se realizan procesos adicionales de validación.

En apuestas digitales, algunos operadores permiten el pago mediante transferencia electrónica, previa verificación de identidad y documentación requerida.

Recomendaciones para los jugadores

Las autoridades recomiendan revisar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta finalizar el proceso de cobro.

Además, recuerde que los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.