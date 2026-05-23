Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha: último sorteo sábado 23 de mayo de 2026

Con atractivos acumulados y completos planes de premios, la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha continúan siendo algunos de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos este sábado 23 de mayo de 2026 a los resultados oficiales de cada sorteo.

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Como ocurre cada semana, las transmisiones fueron emitidas por canales autorizados y plataformas digitales oficiales, donde los jugadores pudieron consultar en tiempo real las combinaciones ganadoras.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026

La Lotería de Boyacá realizó una nueva edición de su tradicional sorteo semanal con un premio mayor de $15.000 millones.



Números ganadores

Número ganador: 0414

Serie: 281

Este sorteo sigue siendo uno de los más populares del país gracias a su amplio plan de premios y la expectativa que genera cada sábado entre los jugadores.



Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 23 de mayo de 2026

La Lotería del Cauca también celebró su sorteo semanal, consolidándose como una de las loterías tradicionales con mayor reconocimiento en Colombia.

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Números ganadores

Número ganador: 8315

Serie: 202

Además del premio mayor, esta lotería entrega premios secos y aproximaciones para distintos apostadores.

Resultados del Baloto y Revancha hoy sábado 23 de mayo de 2026

Baloto continúa siendo uno de los juegos más consultados del país. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16.

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Baloto

Números ganadores: 38, 23, 30, 29, 27

Superbalota: 08

Revancha

Números ganadores: 27, 12, 16, 25, 37

Superbalota: 07

Los resultados oficiales son publicados una vez finalizan las transmisiones correspondientes en los canales autorizados.

¿Cómo verificar los resultados?

Las autoridades recomiendan consultar siempre los números ganadores a través de canales oficiales o plataformas verificadas para evitar información errónea o posibles fraudes.

Además, es importante revisar cuidadosamente:

El número jugado.

La serie del billete.

La superbalota, en el caso de Baloto y Revancha.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, recuerde:

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Conservar el billete o tiquete original en buen estado.

No presentar tachones ni enmendaduras.

Tener a la mano el documento de identidad.

Verificar los plazos oficiales para reclamar el premio.

Para premios de mayor valor, las entidades pueden solicitar documentación adicional como RUT, certificaciones bancarias y formularios tributarios.

Impuestos sobre premios en Colombia

De acuerdo con la legislación vigente, los premios de loterías y juegos de azar superiores a 48 UVT están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales.

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Actualmente:

La retención corresponde al 20 % del valor del premio.

El descuento se aplica antes de realizar el pago al ganador.

Por esta razón, el valor final recibido puede variar respecto al premio anunciado inicialmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.