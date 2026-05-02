Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado 2 de mayo de 2026 se llevan a cabo algunos de los sorteos más esperados en Colombia, entre ellos la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha. Miles de jugadores permanecen atentos a los resultados, con la ilusión de acertar la combinación ganadora.

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Con premios millonarios y atractivos acumulados, estos juegos de azar mantienen alta la expectativa en todo el país.

Resultados Lotería de Boyacá hoy, 2 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los resultados:



Número ganador: 3370

3370 Serie: 275

La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, además de múltiples premios secos.



Resultados Lotería del Cauca hoy, 2 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

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Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La Lotería del Cauca entrega un premio mayor cercano a los $8.000 millones, junto a otros incentivos.

Resultados Baloto y Revancha hoy, 2 de mayo de 2026

Tras finalizar el sorteo, estos serán los resultados:

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Baloto

Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha

Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

El Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16. La modalidad de Revancha permite participar automáticamente en un segundo sorteo con la misma apuesta.

Recomendaciones para los ganadores

Si participó en estos sorteos, tenga en cuenta:

Verificar los resultados en canales oficiales .

. Conservar el tiquete en buen estado.

Presentar el documento de identidad al reclamar.

Recuerde que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente en Colombia.

Con esta nueva jornada del sábado 2 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto continúan siendo protagonistas entre los juegos de azar del país, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.