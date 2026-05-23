Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá celebró este sábado 23 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, considerado uno de los más reconocidos dentro de los juegos de azar en Colombia. Como cada fin de semana, miles de personas estuvieron pendientes de la transmisión oficial para conocer el número ganador del premio mayor y los diferentes premios secos incluidos en el plan de incentivos.

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El sorteo contó con supervisión oficial y controles establecidos para garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas. Además, los resultados fueron divulgados a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

Números ganadores de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de este sábado:



Número ganador: 0414

0414 Serie: 281

Los jugadores deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie impresa en el billete para confirmar si resultaron favorecidos.



Un sorteo tradicional de los sábados

La Lotería de Boyacá mantiene una larga tradición entre los apostadores colombianos y cada semana entrega millonarios premios en distintas categorías. El sorteo se realiza en horario nocturno y suele reunir a miles de participantes en todo el país.

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Además del premio mayor, el plan de premios incluye diferentes categorías y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar para los jugadores.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones, el sorteo incluye:

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Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría: $400 millones

$400 millones Premio Ilusión: $300 millones

$300 millones Premio Esperanza: $100 millones

$100 millones Premio Berraquera: $50 millones

$50 millones Premio Optimismo: $20 millones

$20 millones Premio Valentía: $10 millones

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin tachones ni enmendaduras.

Requisitos para reclamar premios:

Presentar el billete original.

Llevar documento de identidad válido.

Presentar RUT y formularios exigidos en premios de mayor valor.

Los premios más altos deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá en Tunja.

Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y mantener reserva sobre la información en caso de resultar ganador de un premio importante.

También recuerdan que los premios de lotería en Colombia están sujetos a descuentos tributarios establecidos por la ley, por lo que el valor final entregado puede variar según el monto ganado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

