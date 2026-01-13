Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, martes 13 de enero de 2026: números ganadores

Un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se lleva a cabo esta noche con un premio mayor de 6.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos. La transmisión se realiza en vivo a partir de las 11:15 de la noche a través de Canal Uno y de los canales digitales oficiales de la lotería, como Facebook y YouTube.



Este sorteo se juega de manera excepcional este martes debido al festivo del lunes por el puente del Día de Reyes, ajustando el calendario habitual de la lotería. La jornada coincide con otros juegos tradicionales que se realizan en el país y que cuentan con la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso.

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas y reconocidas del país y tiene como objetivo principal generar recursos para apoyar el sector salud del departamento. Los billetes se encuentran disponibles tanto en formato físico como digital, permitiendo que los jugadores participen desde cualquier lugar.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Cundinamarca hoy, martes 13 de enero de 2026

Número ganador: Por definir

Serie: Por definir

Los resultados oficiales se dan a conocer una vez finalice la transmisión y son publicados por la Lotería de Cundinamarca a través de sus canales institucionales.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega múltiples premios secos, que reconocen a los jugadores que acierten números específicos según el plan de premios vigente. Entre estos se incluyen premios de alto valor y una serie de incentivos económicos que aumentan las posibilidades de ganar.



1 premio seco de $100 millones de pesos

1 premio de $50 millones

5 premios de $20 millones

15 de $10 millones

32 de $6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

Los interesados pueden adquirir su billete a través de distintos canales autorizados:



Venta presencial: en puntos oficiales de venta en todo el país.

Compra en línea: a través del sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca.

Plataformas digitales: servicios autorizados como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired permiten comprar el billete de forma segura.

Para jugar por internet, el usuario debe registrarse en la plataforma, seleccionar el número o la modalidad automática, elegir la cantidad de fracciones, realizar el pago mediante PSE y conservar el comprobante digital.



¿Gano? Así puede cobrar su premio

Si resulta ganador, es fundamental verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. El billete físico o comprobante digital debe conservarse en buen estado y presentarse junto con la cédula de ciudadanía original al momento de reclamar el premio.

El cobro se realiza a través de los canales autorizados por la entidad, conforme a su reglamento. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a la retención correspondiente por concepto de impuesto sobre la renta.



