Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales lleva a cabo en la noche de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, un nuevo sorteo oficial, concentrando la atención de miles de jugadores que esperan conocer la combinación ganadora. Este juego de azar, considerado uno de los más representativos del país, mantiene su tradición y su compromiso con el financiamiento del sector salud.

Administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), la Lotería de Manizales desarrolla su sorteo bajo estrictos controles y supervisión oficial, garantizando transparencia en cada una de las etapas del proceso. La transmisión se realiza EN VIVO a partir de las 11:00 p.m. a través de sus plataformas digitales oficiales, incluyendo su página web y redes sociales verificadas.



Resultados EN VIVO Lotería de Manizales hoy, 25 de febrero de 2026

Una vez concluye la transmisión oficial, la entidad publica el acta con los resultados definitivos del sorteo de esta noche. Los números ganadores son:



Número ganador:

Serie:

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital y validar la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales opera con un billete compuesto por una combinación de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie exacta. Sin embargo, el plan de premios contempla múltiples incentivos por aproximaciones y coincidencias parciales.



Cada billete se divide en cuatro fracciones. El valor de cada fracción es de $3.000, mientras que el billete completo tiene un costo de $12.000. En caso de resultar ganador con una fracción, el premio se paga proporcionalmente.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

Para el sorteo de esta noche, la Lotería de Manizales ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de una amplia estructura de premios secos y pagos por aproximaciones. El plan incluye premios de diferentes montos que incrementan las oportunidades de ganar en cada jornada.



3 secos de 200 millones

5 secos de 100 millones

10 secos de 80 millones

10 secos de 60 millones

10 secos de 50 millones

10 secos de 40 millones

Asimismo, se reconocen aciertos como:



Tres primeras cifras

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Número ganador en cualquier orden

Estas modalidades permiten que más jugadores puedan acceder a incentivos económicos aun sin acertar el número completo con la serie.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante el operador oficial, presentando el documento de identidad original y cumpliendo con los requisitos establecidos. Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y puede reclamarse hasta en 12 meses plazo estipulado por la normativa.



Los recursos obtenidos a través de la Lotería de Manizales se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, reafirmando el carácter social de este tradicional juego de azar que, semana tras semana, mantiene viva la ilusión de miles de colombianos.

