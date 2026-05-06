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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy, miércoles 6 de mayo: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy, miércoles 6 de mayo: números ganadores

Los resultados oficiales son publicados minutos después de finalizar las transmisiones a través de canales autorizados y plataformas digitales. Siga EN VIVO los números.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de may, 2026
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Resultados de la Lotería del Valle, Lotería de Manizales, Lotería del Meta y Baloto
Resultados de la Lotería del Valle, Lotería de Manizales, Lotería del Meta y Baloto
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La noche de este miércoles 6 de mayo de 2026 reúne nuevamente la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto junto con su modalidad Revancha.

Como ocurre cada semana, estos juegos de azar ponen en juego premios millonarios que mantienen viva la expectativa de los participantes, quienes siguen atentos las transmisiones oficiales para conocer las combinaciones ganadoras y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados Lotería de Manizales

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la Lotería de Manizales:

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle realiza también una nueva jornada este miércoles con un atractivo premio mayor y diferentes premios secos.

  • Número ganador: 7663
  • Serie: 160

Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta desarrolla su sorteo semanal manteniendo la expectativa de miles de apostadores.

  • Número ganador: 5926
  • Serie: 096

Resultados de Baloto y Revancha

El Baloto y su modalidad Revancha juegan este miércoles con acumulados que generan gran expectativa entre los participantes.

Baloto

  • Números ganadores: por definir
  • Superbalota: por definir

Revancha

  • Números ganadores: por definir
  • Superbalota: por definir

¿Cómo participar y reclamar premios?

Para participar en estos sorteos, los jugadores deben adquirir sus billetes o tiquetes en puntos autorizados o mediante plataformas digitales oficiales.

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En el caso de las loterías tradicionales, cada billete contiene un número y una serie, mientras que en Baloto los participantes deben seleccionar cinco números y una superbalota.

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  2. Baloto
    Fotos: Baloto / Freepik
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    Resultados Baloto y Revancha último sorteo de hoy, miércoles 6 de mayo: números ganadores

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete o comprobante original en buen estado, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren procesos adicionales directamente con los operadores oficiales. Asimismo, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto continúan posicionándose entre los juegos de azar más reconocidos en Colombia, manteniendo viva cada semana la ilusión de miles de personas que buscan acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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