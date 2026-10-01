Resultado del Super Astro Sol del 1 de octubre de 2026: conozca el número y signo ganador de hoy

El emblemático juego del Super Astro Sol llevó a cabo una nueva edición de su sorteo este jueves 1 de octubre, repartiendo atractivos montos monetarios entre los participantes que acertaron las cifras y el elemento zodiacal asignado. A continuación, se detalla el consolidado oficial de los resultados con el propósito de que los usuarios verifiquen su boleto de apuesta.



¿Qué número cayó en el Super Astro Sol el 1 de octubre de 2026?

Esta modalidad de chance, que combina el azar de las cifras tradicionales con la astrología, convoca diariamente a miles de colombianos interesados en alcanzar alguno de sus niveles de premiación. Los operadores autorizados comunicaron la siguiente combinación para el primer premio del sorteo de esta tarde:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Quienes hayan adquirido sus comprobantes en los canales de venta legalizados dentro del territorio nacional deben cotejar minuciosamente los dígitos e imprevistos del billete frente al reporte verificado por los administradores del juego.



¿Cómo consultar los resultados oficiales del Super Astro Sol?

Con el objetivo de garantizar la fiabilidad del proceso, el seguimiento de la jornada debe realizarse exclusivamente a través de los canales institucionales y redes habilitadas. Al ser un sorteo vigilado por los entes gubernamentales colombianos, el Super Astro Sol emite sus boletines informativos de manera inmediata tras finalizar la extracción de las balotas.

Es indispensable mantener el tiquete físico en perfecto estado de conservación, evitando dobleces severos, manchas, tachaduras o roturas, debido a que este documento impreso representa el título valor e instrumento legal indispensable al momento de tramitar el cobro de los incentivos. La ciudadanía puede aproximarse a los puntos de venta de la red de chance autorizada o ingresar a los portales web oficiales para certificar la vigencia y autenticidad del boleto antes de proceder con las gestiones de pago.

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Requisitos y pasos para reclamar un premio en Colombia

Si la totalidad de las cifras jugadas coincide con la combinación sorteada y el signo zodiacal de la jornada, la persona agraciada debe agotar una serie de procedimientos fijados por el ordenamiento legal vigente:



Presentación del tiquete original: Acudir al punto de atención presencial autorizado con el boleto físico sin enmendaduras.

Acudir al punto de atención presencial autorizado con el boleto físico sin enmendaduras. Identificación personal: Exhibir la cédula de ciudadanía original en formato físico junto con una fotocopia legible por ambas caras.

Exhibir la cédula de ciudadanía original en formato físico junto con una fotocopia legible por ambas caras. Formularios de control: Completar los documentos suministrados por la red de pagos en materia de prevención de lavado de activos e identificación de beneficiarios.

Completar los documentos suministrados por la red de pagos en materia de prevención de lavado de activos e identificación de beneficiarios. Validación en el sistema central: El personal del centro de atención procederá a escanear el código de barras y corroborar los datos de seguridad en la plataforma electrónica del operador.

Impuestos y retenciones tributarias sobre los premios del chance

Todos los premios obtenidos mediante los juegos de suerte y azar en el país están supeditados a la normativa fiscal colombiana dictaminada en el Estatuto Tributario. Al instante de efectuar la liquidación de las sumas ganadas, el concesionario autorizado aplica las retenciones e impuestos establecidos por la ley.



Cobro del impuesto a la ganancia ocasional

Cuando el valor acumulado de un premio sobrepasa la franja de Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas para el respectivo periodo fiscal, la empresa pagadora realiza una retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional que corresponde al 20 % de la cuantía bruta entregada. La entidad recaudadora emitirá un certificado con la consignación tributaria que el contribuyente podrá usar como soporte en sus obligaciones de renta.



Adicionalmente, dependiendo del medio de pago o transferencia de los recursos, pueden aplicarse gravámenes financieros o tributos de orden territorial, asegurando la debida transparencia en la transferencia del capital.



La trascendencia de participar en el juego legal en Colombia

Realizar apuestas en establecimientos y plataformas habilitadas garantiza que los reclamos y pagos contengan el respaldo operativo pertinente. El Super Astro Sol se encuentra regulado dentro del marco institucional de los juegos de suerte y azar supervisado por Coljuegos y las autoridades locales de gobierno.



Apostar en el circuito formal salvaguarda los derechos del consumidor y garantiza que una porción significativa de la venta de tiquetes se encamine directamente a la financiación de los servicios de salud pública de la población colombiana. Las modalidades informales o clandestinas carecen de garantías jurídicas, vulneran la seguridad financiera del apostador y no aportan recursos al bienestar colectivo. Se aconseja certificar siempre que el comprobante cuente con el registro impreso generado electrónicamente por la terminal oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.