Chontico Día hoy, 1 de octubre de 2026: resultados con la quinta cifra

Miles de jugadores estuvieron pendientes este jueves 1 de octubre de 2026 del sorteo de Chontico Día, una de las modalidades de chance más reconocidas en el Valle del Cauca y una de las que registra mayor seguimiento diario entre los apostadores colombianos. La expectativa se concentra en cada edición debido a que el juego permite participar con números de cuatro cifras y ofrece diferentes posibilidades de premio según la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta. El Chontico figura además entre los sorteos de chance autorizados en Colombia por las autoridades del sector de juegos de suerte y azar.



Chontico Día: resultados de hoy 1 de octubre

La edición de Chontico Día correspondiente al 1 de octubre ya finalizó y el resultado fue publicado por los canales oficiales del operador:



Número ganador:

Quinta cifra:

Quienes adquirieron su apuesta para esta jornada pueden comparar ahora las cifras registradas en su tiquete con el número favorecido para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con las condiciones del juego. Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante, ya que allí aparecen tanto el número apostado como la modalidad elegida por el participante.

A diferencia de otros sorteos nacionales, El Chontico tiene una fuerte identificación con el Valle del Cauca, aunque sus resultados son consultados diariamente por jugadores de distintas regiones del país. Su permanencia en el mercado de apuestas legales lo ha convertido en una referencia para quienes participan regularmente en los sorteos de chance. Además, hace parte de los juegos cuya operación se encuentra regulada por la legislación colombiana y supervisada dentro del sistema oficial de apuestas permanentes. La popularidad del sorteo también se refleja en la frecuencia con la que los usuarios buscan los resultados pocas horas después de cada extracción para verificar posibles coincidencias con los números seleccionados.



¿Qué premios puede obtener si gana Chontico Día?

El esquema de pagos depende del tipo de apuesta realizada. Los premios más altos corresponden a quienes logran acertar las cuatro cifras exactas del resultado anunciado. No obstante, también existen modalidades que reconocen premios por coincidencias parciales, como las tres cifras finales o las dos últimas cifras del número ganador. El valor recibido por cada acertante está directamente relacionado con la apuesta efectuada y con las condiciones establecidas para cada modalidad. Las probabilidades cambian según el número de cifras que deban coincidir, razón por la cual muchos participantes optan por combinar diferentes modalidades en una misma jugada.

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Los jugadores que identifiquen una coincidencia ganadora deben conservar el tiquete original en buen estado y verificar el resultado por medio de los canales autorizados. Las empresas operadoras exigen la presentación del comprobante como requisito esencial para iniciar cualquier trámite de validación y pago. Asimismo, recomiendan efectuar la consulta únicamente en plataformas oficiales para evitar errores o confusiones relacionadas con resultados no verificados.



Concluido el sorteo de Chontico Día de este 1 de octubre, los jugadores comienzan a preparar sus próximas apuestas mientras siguen de cerca los resultados de otros chances que se realizan a lo largo de la jornada en Colombia. La constante actividad de estos sorteos mantiene vigente el interés de miles de participantes, especialmente en juegos tradicionales como El Chontico, que continúa siendo uno de los nombres más reconocidos dentro del mercado legal de apuestas permanentes del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL