Resultados del Dorado Tarde de este jueves 1 de octubre de 2026: consulte el número ganador de hoy

El chance del Dorado Tarde tuvo un nuevo sorteo este jueves 1 de octubre, entregando miles de pesos en premios a los apostadores que confiaron en su combinación de la suerte. Conozca aquí el reporte de los números principales para verificar si su boleto fue el afortunado en esta jornada.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde este 1 de octubre?

El juego de azar autorizado mantiene una alta participación entre los colombianos gracias a sus sorteos diarios que ofrecen diversas modalidades de premio. La transmisión oficial arrojó la siguiente combinación para el incentivo mayor de esta tarde:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Los ciudadanos que jugaron su billete o tiquete en los puntos oficiales distribuidos en el territorio nacional deben comparar minuciosamente cada una de las cifras obtenidas en su comprobante con la serie divulgada por la entidad operadora.



¿Dónde consultar el resultado oficial del Dorado Tarde?

Para garantizar la transparencia y seguridad de los jugadores, la verificación del boleto debe realizarse de manera rigurosa a través de las fuentes informativas autorizadas. El Dorado Tarde cuenta con el aval de las autoridades de juegos de suerte y azar, por lo que los resultados son transmitidos y publicados en tiempo real por los distribuidores autorizados.

Es fundamental conservar el tiquete en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas, ya que este documento físico es el único soporte legal exigido al momento de reclamar cualquier incentivo económico. Se recomienda consultar las plataformas digitales de la red de apuestas o acercarse a un punto de venta físico habilitado para certificar la validez del comprobante antes de iniciar el trámite de cobro.

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Pasos para reclamar un premio del chance en Colombia

En caso de que las cuatro cifras del boleto coincidan con el orden exacto del sorteo de esta tarde, el ganador debe seguir un protocolo estipulado por la normativa vigente para la efectivización de los recursos:



Presentación del tiquete original: El usuario debe acudir a la oficina o punto de atención autorizado con el boleto original en correcto estado de conservación. Documento de identidad: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotografía o copia ampliada de la misma. Diligenciamiento de formularios: Según la cuantía alcanzada, las distribuidoras solicitan completar un formulario para el registro de ganadores e identificación de fondos conforme a la ley. Verificación en sistema: El operador validará la autenticidad del código de barras y la numeración interna del tiquete dentro del sistema central de apuestas.

Descuentos de ley y retenciones en las ganancias del chance

Todos los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a la legislación tributaria estipulada por el Estatuto Tributario y regulada por las autoridades de impuestos nacionales. Al momento de efectuar la entrega de los fondos, el operador debe aplicar las retenciones correspondientes.



Impuesto a la ganancia ocasional

Cuando el monto ganado supera el tope estipulado por las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas para el año fiscal en curso, se aplica una retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional equivalente al 20 % del valor total del premio. Este descuento es practicado directamente por la empresa pagadora, la cual expedirá un certificado de retención que el ciudadano podrá anexar a su declaración de renta anual.



Asimismo, sobre los valores abonados o abonables se aplican los tributos locales y bancarios derivados del movimiento financiero, garantizando que todo el proceso de entrega se mantenga bajo el estricto cumplimiento del marco legal colombiano.



Importancia de jugar de manera legal y autorizada

Apostar en establecimientos habilitados garantiza que los incentivos ofrecidos cuenten con el respaldo financiero para su pago inmediato. Los sorteos como el Dorado Tarde forman parte del sistema regulado de juegos de suerte y azar, un sector supervisado de manera permanente por entes como Coljuegos y las secretarías de gobierno locales.



Apostar en el comercio formal no solo protege los derechos del consumidor, sino que destina un porcentaje considerable de los ingresos de cada tiquete vendido hacia el financiamiento del sistema público de salud en Colombia. Las redes informales o no autorizadas carecen de garantías tributarias y legales, exponiendo al ciudadano a fraudes y a la pérdida del dinero invertido. Para mayor seguridad, verifique siempre que el punto de venta expida un comprobante impreso por medios electrónicos con el sello de la red oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.