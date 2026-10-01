Gobierno reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Andi

Luego de 13 años en la presidencia de la Andi, Bruce Mac Master presentó su renuncia al cargo argumentando que "múltiples presiones han afectado" la capacidad de la asociación de actuar libremente y que por eso "la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función". Sin embargo, aseguró que el diálogo entre el organismo, el Gobierno y otros actores resultó infructuoso: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

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