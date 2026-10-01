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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Gobierno reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Andi

Gobierno reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Andi

Aunque Mac Master dijo que "múltiples presiones han afectado" la capacidad de la asociación de actuar libremente, desde el Ejecutivo manifestaron que la salida del funcionario es una decisión autónoma dentro del gremio”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Gobierno reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Andi
Colprensa

Luego de 13 años en la presidencia de la Andi, Bruce Mac Master presentó su renuncia al cargo argumentando que "múltiples presiones han afectado" la capacidad de la asociación de actuar libremente y que por eso "la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función". Sin embargo, aseguró que el diálogo entre el organismo, el Gobierno y otros actores resultó infructuoso: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

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