Resultados Lotería de Medellín último hoy viernes, 8 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Medellín realizó este viernes, 8 de mayo de 2026, su sorteo ordinario correspondiente al sorteo número 4834, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia debido a su premio mayor de 16.000 millones de pesos. El sorteo se llevó a cabo en horas de la noche y fue transmitido por el canal regional Teleantioquia y plataformas digitales oficiales de la entidad. De acuerdo con la información divulgada por medios autorizados, el número ganador del premio mayor fue [verificado en canales oficiales], junto con su respectiva serie, resultado que cambió la vida de al menos un apostador y mantuvo la expectativa entre miles de jugadores que siguieron la transmisión en vivo.



Además del premio principal, el sorteo de la Lotería de Medellín entregó múltiples premios secos y aproximaciones, ampliando las posibilidades de ganadores en todo el país. La entidad recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente sus billetes y contrastarlos únicamente con los resultados publicados en canales oficiales.



Resultados Lotería de Medellín hoy, 8 de mayo de 2026

Números ganadores correspondientes al sorteo de este viernes de la Lotería de Medellín:

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Números ganadores : 1 9 6 7

: 1 9 6 7 Serie: 11

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

Para participar en la Lotería de Medellín, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras (0000 a 9999) y una serie de tres cifras. Para ganar el premio mayor es necesario acertar el número completo y la serie exacta. Sin embargo, el plan de premios contempla también secos y aproximaciones, que permiten ganar aunque no se acierte la combinación total.

El billete puede comprarse de forma física a través de los denominados “loteros de confianza” o mediante canales electrónicos autorizados, lo que facilita el acceso desde diferentes regiones del país.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Medellín?

El costo de la Lotería de Medellín está diseñado para adaptarse a distintos presupuestos. El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos colombianos, y está dividido en tres fracciones, cada una con un precio de $7.000 pesos. El jugador puede adquirir una o varias fracciones, según su preferencia.



Este sistema permite que más personas puedan participar sin necesidad de comprar el billete completo, manteniendo intactas las opciones de ganar premios proporcionales al número de fracciones adquiridas.



¿Qué días juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes, generalmente a las 11:00 de la noche, salvo ajustes excepcionales por festivos o disposiciones especiales. El sorteo es transmitido en directo por el canal regional Teleantioquia y replicado en plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y cobertura nacional.



Este día fijo de sorteo ha convertido a la Lotería de Medellín en una tradición semanal para miles de apostadores en Colombia.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Medellín?

Si un jugador resulta ganador de la Lotería de Medellín, lo primero es verificar el billete y asegurarse de que esté en buen estado, sin enmendaduras. Para premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados; mientras que los premios mayores y secos altos deben reclamarse directamente a través de la entidad, presentando el billete original y el documento de identidad.

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La Lotería de Medellín no realiza pagos en efectivo: todos los premios se entregan mediante transferencia bancaria, lo que garantiza seguridad y trazabilidad en el proceso.

La Lotería de Medellín continúa consolidándose como una de las más importantes del país, no solo por sus altos premios, sino también por su impacto social y su tradición, que cada viernes renueva la ilusión de miles de jugadores.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias