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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca juega este sábado un nuevo sorteo. Conozca los resultados EN VIVO y vea cómo reclamar su premio en caso de acertar los números ganadores.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de may, 2026
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Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca juega cada sábado uno de los sorteos más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos este sábado 23 de mayo de 2026 a la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si su billete resultó favorecido.

Con un premio mayor de $8.000 millones, esta lotería continúa consolidándose como una de las más reconocidas del país gracias a su amplio plan de premios y modalidades adicionales como aproximaciones y premios secos.

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Resultados Lotería del Cauca del sábado 23 de mayo de 2026

Números ganadores

  • Número ganador: 8315
  • Serie: 202

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en canales oficiales o distribuidores autorizados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

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¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir:

  • Billete completo: $16.000
  • Fracción: $4.000

Cada billete está compuesto por:

  • Un número de cuatro cifras.
  • Una serie asignada.

La posibilidad de comprar fracciones permite participar con diferentes presupuestos y recibir premios proporcionales al valor adquirido.

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Plan de premios

Además del premio mayor de $8.000 millones, la Lotería del Cauca entrega:

  • Premios secos entre $10 millones y $300 millones.
  • Aproximaciones.
  • Chance patojo.
  • Incentivos adicionales para diferentes combinaciones.

Este esquema permite que más jugadores tengan opciones de ganar durante cada jornada.

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¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:

  • Presentar el billete original.
  • Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.
  • Presentar documento de identidad válido.

Premios menores

Los premios inferiores a $2.360.000 pueden cobrarse:

  • Con loteros autorizados.
  • En puntos oficiales de venta.

Premios mayores

Para montos superiores, el trámite debe realizarse directamente ante la Lotería del Cauca presentando:

  • Documento de identidad original.
  • RUT actualizado.
  • Certificación bancaria reciente.

El desembolso se realiza mediante transferencia bancaria después del proceso de validación correspondiente.

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Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan:

  • Guardar el billete en un lugar seguro.
  • No compartir fotografías completas del tiquete.
  • Verificar cuidadosamente el número y la serie.
  • Consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.

Además, recuerde que los premios de lotería en Colombia están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la ley vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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