Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca juega cada sábado uno de los sorteos más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos este sábado 23 de mayo de 2026 a la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si su billete resultó favorecido.
Con un premio mayor de $8.000 millones, esta lotería continúa consolidándose como una de las más reconocidas del país gracias a su amplio plan de premios y modalidades adicionales como aproximaciones y premios secos.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 23 de mayo de 2026
Números ganadores
- Número ganador: 8315
- Serie: 202
Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en canales oficiales o distribuidores autorizados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.
¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?
Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir:
- Billete completo: $16.000
- Fracción: $4.000
Cada billete está compuesto por:
- Un número de cuatro cifras.
- Una serie asignada.
La posibilidad de comprar fracciones permite participar con diferentes presupuestos y recibir premios proporcionales al valor adquirido.
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Plan de premios
Además del premio mayor de $8.000 millones, la Lotería del Cauca entrega:
- Premios secos entre $10 millones y $300 millones.
- Aproximaciones.
- Chance patojo.
- Incentivos adicionales para diferentes combinaciones.
Este esquema permite que más jugadores tengan opciones de ganar durante cada jornada.
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¿Cómo reclamar un premio?
Para reclamar cualquier premio es indispensable:
- Presentar el billete original.
- Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.
- Presentar documento de identidad válido.
Premios menores
Los premios inferiores a $2.360.000 pueden cobrarse:
- Con loteros autorizados.
- En puntos oficiales de venta.
Premios mayores
Para montos superiores, el trámite debe realizarse directamente ante la Lotería del Cauca presentando:
- Documento de identidad original.
- RUT actualizado.
- Certificación bancaria reciente.
El desembolso se realiza mediante transferencia bancaria después del proceso de validación correspondiente.
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Recomendaciones para los ganadores
Las autoridades recomiendan:
- Guardar el billete en un lugar seguro.
- No compartir fotografías completas del tiquete.
- Verificar cuidadosamente el número y la serie.
- Consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.
Además, recuerde que los premios de lotería en Colombia están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la ley vigente.
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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.