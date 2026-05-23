Resultados Lotería del Cauca último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca juega cada sábado uno de los sorteos más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos este sábado 23 de mayo de 2026 a la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si su billete resultó favorecido.



Con un premio mayor de $8.000 millones, esta lotería continúa consolidándose como una de las más reconocidas del país gracias a su amplio plan de premios y modalidades adicionales como aproximaciones y premios secos.

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Resultados Lotería del Cauca del sábado 23 de mayo de 2026

Números ganadores

Número ganador: 8315

Serie: 202

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en canales oficiales o distribuidores autorizados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir:



Billete completo: $16.000

Fracción: $4.000

Cada billete está compuesto por:



Un número de cuatro cifras.

Una serie asignada.

La posibilidad de comprar fracciones permite participar con diferentes presupuestos y recibir premios proporcionales al valor adquirido.

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Plan de premios

Además del premio mayor de $8.000 millones, la Lotería del Cauca entrega:

Premios secos entre $10 millones y $300 millones.

Aproximaciones.

Chance patojo.

Incentivos adicionales para diferentes combinaciones.

Este esquema permite que más jugadores tengan opciones de ganar durante cada jornada.

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¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:

Presentar el billete original.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar documento de identidad válido.

Premios menores

Los premios inferiores a $2.360.000 pueden cobrarse:

Con loteros autorizados.

En puntos oficiales de venta.

Premios mayores

Para montos superiores, el trámite debe realizarse directamente ante la Lotería del Cauca presentando:

Documento de identidad original.

RUT actualizado.

Certificación bancaria reciente.

El desembolso se realiza mediante transferencia bancaria después del proceso de validación correspondiente.

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Recomendaciones para los ganadores

Las autoridades recomiendan:

Guardar el billete en un lugar seguro.

No compartir fotografías completas del tiquete.

Verificar cuidadosamente el número y la serie.

Consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.

Además, recuerde que los premios de lotería en Colombia están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la ley vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.