Resultados Lotería del Quindío hoy, jueves 24 de septiembre: número ganador del premio mayor

¿Resultó afortunado en la noche de este jueves 24 de septiembre? Cobrar el billete exige un protocolo riguroso regulado por Coljuegos para proteger tanto los fondos del apostador como los aportes a la salud pública.

Procedimiento para cobros menores: Si su acierto corresponde a aproximaciones o premios secos de menor cuantía (inferiores a $5.000.000 aproximadamente o 182 UVT), la gestión se efectúa sin contratiempos en los puntos de venta autorizados, distribuidores locales o con su vendedor de confianza. Protocolo para el Premio Mayor y Secos Principales: Ante un premio de gran volumen, el trámite debe hacerse de forma presencial en la sede de la Lotería del Quindío (Armenia) presentando: Billete o fracción física original y sin enmendaduras , diligenciada en el reverso con firma, nombre, cédula y teléfono del portador.

, diligenciada en el reverso con firma, nombre, cédula y teléfono del portador. Fotocopia legible del documento de identidad.

Certificación bancaria para el desembolso vía transferencia electrónica.

Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido recientemente. Descuentos de ley: Tenga en cuenta que al valor nominal del premio se le aplica la retención por concepto de Ganancia Ocasional (20%), sumado a los impuestos departamentales destinados al sector salud (17%), según lo establecido en la normativa tributaria colombiana.

SORTEO DE HOY: EL RESULTADO MÁS ESPERADO

A continuación, la casilla reservada para la combinación oficial que entregará el acumulado principal de la jornada:



NÚMERO GANADOR: SERIE:

(Información en proceso de verificación por la mesa técnica y la delegada de la Alcaldía de Armenia tras el cierre del sorteo en vivo a las 10:30 p. m.).



DINÁMICA DE JUEGO Y BOLSA DE PREMIOS

La Lotería del Quindío opera bajo un formato tradicional de cuatro cifras acompañadas de una serie de cuatro dígitos (del 0000 al 9999). El billete se vende en el territorio nacional por un valor de $12.000 pesos, dividido comercialmente en tres fracciones de $4.000 pesos cada una para facilitar el acceso a todo tipo de público.

El plan de premios vigente redistribuye más de $9.600 millones de pesos en la masa global de ganancias:



Premio Mayor: $2.000.000.000 de pesos al billete completo que acierte las 4 cifras y la serie.

$2.000.000.000 de pesos al billete completo que acierte las 4 cifras y la serie. Premios Secos: Una batería encabezada por un seco de $300 millones , dos secos de $200 millones y tres de $100 millones , acompañados de decenas de secos adicionales de $50M, $40M, $30M, $20M y $10M de pesos.

Una batería encabezada por un seco de , dos secos de y tres de , acompañados de decenas de secos adicionales de $50M, $40M, $30M, $20M y $10M de pesos. Aproximaciones: Esquema de incentivos para billetes que coincidan con la última cifra, primeras cifras o la misma combinación numérica con serie diferente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.