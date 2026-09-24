Números ganadores Sinuano Noche del jueves 24 de septiembre: resultados del último sorteo.

El sorteo del Sinuano Noche de este jueves 24 de septiembre de 2026 se lleva a cabo bajo la rigurosidad de las autoridades respectivas para evaluar el desarrollo del mismo y confirmar que los resultados oficiales sean verídicos.

Presupuestos y margen de apuesta

El principal atractivo comercial del Sinuano Noche en la región Caribe y el territorio nacional reside en la flexibilidad de su modelo financiero. A diferencia de los billetes preimpresos que imponen una tarifa fija, este sistema de "chance" otorga total autonomía al ciudadano para decidir el monto de su inversión.

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Tarifa mínima de ingreso: Se pueden registrar formularios legales en la red de venta autorizada a partir de tan solo $500 o $1.000 pesos colombianos .

Se pueden registrar formularios legales en la red de venta autorizada a partir de tan solo . Apuesta libre: El jugador tiene la libertad de asignar valores superiores a un mismo número o combinación (por ejemplo, $2.000, $5.000 o más), aumentando de manera directamente proporcional la bolsa final que recibirá en caso de acierto.

El jugador tiene la libertad de asignar valores superiores a un mismo número o combinación (por ejemplo, $2.000, $5.000 o más), aumentando de manera directamente proporcional la bolsa final que recibirá en caso de acierto. Puntos de expedición: Las apuestas se tramitan en los terminales físicos de redes como SuperGIROS y Record, así como en sus plataformas digitales oficiales.

Mecánica técnica y matriz de rendimientos

El funcionamiento del Sinuano se apoya en la extracción transparente de cuatro balotas numeradas del 0 al 9 mediante tómbolas neumáticas certificadas. El participante selecciona una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999). Los incentivos económicos se entregan según el nivel de precisión sobre la combinación oficial:

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Directa 4 Cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces la suma apostada al acertar el orden exacto.

Retribuye la suma apostada al acertar el orden exacto. Directa 3 Cifras: Paga 400 veces el valor invertido para la secuencia de las tres primeras o tres últimas cifras.

Paga el valor invertido para la secuencia de las tres primeras o tres últimas cifras. Combinación de 2 Cifras ("Pata"): Genera un retorno de 50 veces la cantidad jugada sobre los dos dígitos finales.

Genera un retorno de la cantidad jugada sobre los dos dígitos finales. Acierto de 1 Cifra ("Uña"): Liquida 5 veces lo apostado al acertar el último número.

Liquida lo apostado al acertar el último número. Sorteo Complementario ("La Quinta"): Se trata de un bombo adicional que activa premios especiales o multiplicadores de bolsa para las colillas que incluyan esta modalidad.

Panel de resultados oficiales

En articulación con la transmisión en vivo de la cadena regional Telecaribe a las 10:30 p.m. y bajo la supervisión de las autoridades de control, la combinación ganadora de esta noche queda registrada en el siguiente resumen tabular:

Súper Pleno (4 Cifras) Balota Adicional ("La Quinta") [

Ruta jurídica y cobro de premios

Para los apostadores que resulten favorecidos en la jornada de este viernes, el ordenamiento legal colombiano determina un protocolo obligatorio para hacer efectivo el dinero:

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Custodia de la colilla: El boleto físico emitido por la terminal es un título valor al portador. Es indispensable mantenerlo libre de enmiendas, tachaduras, roturas o alteración térmica sobre el código de barras o de seguridad. Reclamación de menor cuantía: Premios inferiores a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se cobran directamente en cualquier punto de la red autorizada con la presentación de la cédula de ciudadanía original y el formulario original. Gestión de grandes valores e impuesto: Para montos de alta cuantía, la gestión se realiza en la sede administrativa de la empresa concesionaria. Conforme con las disposiciones del Estatuto Tributario de la DIAN, a los premios que superen los topes exentos en Unidades de Valor Tributario (UVT) se les aplicará una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.