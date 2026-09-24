Los resultados de Super Astro Luna, jueves 24 de septiembre de 2026: número ganador y signo

El Super Astro Luna vuelve a tener una jornada este sábado en Colombia, juego de azar en el que los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y asociarla con uno de los signos del zodiaco. La atención está puesta en el resultado de este 24 de septiembre de 2026, que se actualizará en esta nota una vez sea publicado oficialmente.

Resultado Super Astro Luna del jueves 24 de septiembre

Por ahora, el resultado del sorteo se encuentra pendiente de confirmación.



Número ganador:

Signo zodiacal:

El sorteo de este sábado está previsto para las 10:42 p. m. Una vez se conozca la combinación oficial, los jugadores podrán comparar las cifras de su tiquete y el signo seleccionado.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar en este chance, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles. La apuesta puede generar diferentes categorías de premio dependiendo de los aciertos obtenidos. Entre las modalidades contempladas se encuentran:



Las cuatro cifras en el orden establecido junto con el signo zodiacal.

Las tres últimas cifras en el orden correspondiente y el signo seleccionado.

Las dos últimas cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal.

El valor de la apuesta también puede variar. De acuerdo con la información disponible para el juego, se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 y cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas. También existe la modalidad Todos los Signos, mediante la cual se juega el mismo número de cuatro cifras con los 12 signos zodiacales.

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¿Cómo verificar si ganó en Super Astro Luna?

Después de la publicación del resultado, los jugadores deben revisar que tanto el número como el signo de su tiquete coincidan con la combinación ganadora.

El boleto debe conservarse en buen estado, ya que es necesario para adelantar el proceso de reclamación. La información suministrada en el tiquete debe ser legible y no presentar tachaduras o enmendaduras.

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Para reclamar los premios también se solicita el documento de identidad. Dependiendo del monto obtenido, pueden requerirse documentos adicionales, como el formulario SIPLAFT o una certificación bancaria.

Recuerde que los resultados deben comprobarse en los canales oficiales del juego antes de realizar cualquier trámite relacionado con un eventual premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. C