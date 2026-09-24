¿Cuáles son los retos de Joaquín Gutiérrez Caballero como presidente de Ecopetrol?

Joaquín Gutiérrez Caballero será el nuevo presidente de Ecopetrol, luego de ser elegido por la junta directiva de la compañía. Su llegada se produce en una etapa en la que la principal empresa petrolera del país enfrenta varios desafíos relacionados con la producción de hidrocarburos, la incorporación de nuevas reservas, el suministro de gas y el comportamiento de sus resultados financieros. El nuevo presidente asumirá formalmente el cargo este viernes 25 de septiembre en Santa Marta, en compañía del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien mantiene una relación profesional de varios años.

Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Salud. Antes de llegar a Ecopetrol, desarrolló actividades empresariales y tuvo un papel central en la campaña presidencial de De la Espriella, de la que fue gerente. Su designación ha generado expectativas dentro de la industria de hidrocarburos, principalmente por las decisiones que deberá adoptar la nueva administración frente a la exploración y producción de petróleo y gas.



Exploración y producción, entre los principales retos de Ecopetrol

Uno de los primeros asuntos que deberá abordar Joaquín Gutiérrez será el comportamiento de la exploración y la producción de hidrocarburos. La discusión sobre el futuro de la industria petrolera colombiana ha estado relacionada con la necesidad de mantener la producción de los campos actuales y, al mismo tiempo, encontrar nuevas reservas que permitan sostener la oferta de petróleo y gas durante los próximos años.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, considera que Colombia debe volver a hablar de fracking. "Debe ser una de las alternativas que tendrá que implementar rápidamente, y para hacerlo deberá contar con los técnicos y expertos más importantes. Es fundamental tener a los mejores profesionales a su lado para tomar las decisiones más importantes y poder recuperar el espacio perdido".



Los gremios de la industria ya han señalado algunas de las áreas que consideran prioritarias para el sector. ACIEM, ACIPET, ACGGP y CAMPETROL señalaron que "felicitan al doctor Joaquín Gutiérrez Caballero por su nombramiento como presidente de Ecopetrol S.A., empresa líder del sector energético colombiano y uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país. (...) La visión empresarial y el liderazgo del doctor serán fundamentales para consolidar una industria energética más competitiva, sostenible e innovadora.



Y plantearon ante el designado director que son varios asuntos los que consideran prioritarios para la seguridad energética del país, tales como "aumentar la producción de los campos existentes; desarrollar el potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera como en tierra; promover el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales" y, al mismo tiempo, "fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas".



El abastecimiento de gas será una prioridad

El gas natural será otro de los temas que estará sobre la mesa durante la gestión de Gutiérrez Caballero. La evolución de la oferta nacional ha llevado a aumentar la atención sobre las fuentes disponibles y sobre las alternativas para garantizar el suministro en los próximos años. En este contexto, Ecopetrol tendrá que definir el papel que jugarán sus proyectos de exploración y producción de gas.

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Por tanto, Ecopetrol tendrá que definir el papel que jugarán sus proyectos de exploración y producción de gas. "Enfocarlo en lo que sabe hacer una compañía petrolera: explorar, buscar petróleo y gas, producir combustibles líquidos y, obviamente, abastecer al país con fuentes competitivas", indicó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, Con esos desafíos, Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia este viernes en Santa Marta.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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