De la Espriella pidió la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya

El Gobierno Nacional informó este jueves sobre la salida de Carlos René Montoya Muñoz de la presidencia de Colpensiones, luego de que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le solicitara presentar su renuncia al cargo. De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República, Montoya Muñoz atendió la solicitud y presentó su dimisión, que quedó a disposición del Gobierno Nacional.

La decisión se conoció después de una sesión de la Comisión Séptima del Senado de la República en la que el entonces presidente de Colpensiones respondió preguntas relacionadas con diferentes aspectos de la entidad, entre ellos su presupuesto, operación y los desafíos que enfrenta actualmente el sistema pensional. Al respecto, el Gobierno indicó que "se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales"

Carlos René Montoya Muñoz había asumido la presidencia de Colpensiones apenas unos días antes de que se conociera la solicitud de renuncia. El funcionario tomó posesión del cargo el 21 de septiembre de 2026, en un acto encabezado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con lo que inició su gestión al frente de la entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media y el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).



Su llegada a Colpensiones se produjo después de una trayectoria de más de tres décadas en los sectores público y privado. Antes de asumir la presidencia de la entidad, Montoya se desempeñó en cargos relacionados con la gestión pública, las relaciones laborales y la asesoría jurídica, además de haber trabajado durante cerca de 20 años en Cerro Matoso.



¿Por qué De la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones?

La decisión del Gobierno se produjo después de la participación de Montoya en un debate de control político realizado en el Senado de la República. La citación tenía como propósito conocer las primeras explicaciones del nuevo funcionario sobre la situación de Colpensiones, su funcionamiento y los principales retos que enfrenta la institución. Durante la sesión, el funcionario manifestó que llevaba solamente dos días en el cargo y reconoció que todavía se encontraba en proceso de conocer en profundidad los diferentes asuntos relacionados con la administración de la entidad.



"En mi segundo día de trabajo, por cierto, me tiraron a los toros", manifestó Montoya durante su intervención, en referencia a la citación del Congreso. El funcionario también intentó explicar que contaba con antecedentes académicos relacionados con el sistema pensional. Según señaló ante los congresistas, realizó su tesis de grado sobre el sistema y sobre la Ley 100, razón por la cual afirmó tener familiaridad con varios de los temas que serían abordados durante el debate.



Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión también admitió que, desde el punto de vista administrativo, todavía estaba conociendo Colpensiones y que no habría sido responsable afirmar que tenía un dominio completo de la entidad después de apenas dos días de haber asumido el cargo. "Administrativamente, Colpensiones lo estoy entendiendo. Sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente", indicó. Y aunque la intervención estaba programada para una duración de aproximadamente diez minutos, esta se extendió por cerca de dos minutos y medio.

Publicidad

La sesión terminó con la solicitud para que Montoya se retirara temporalmente del recinto, se reuniera con sus asesores y reorganizara la información que tenía preparada. La intención era que posteriormente pudiera regresar y responder los interrogantes de los senadores. Inicialmente, estaba previsto que el funcionario regresara al Congreso el miércoles siguiente para continuar con la discusión. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada después de que el Gobierno solicitara su renuncia.



Gobierno se refirió a la responsabilidad del cargo

A través del comunicado, el Ejecutivo también reconoció la trayectoria profesional de Carlos René Montoya Muñoz y agradeció su disposición para asumir responsabilidades dentro del servicio público. Sin embargo, la Presidencia sostuvo que la dirección de Colpensiones requiere "un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos. La administración también reiteró que los cargos públicos implican responsabilidades frente a los ciudadanos y que quienes los ejercen deben estar en capacidad de asumir las funciones correspondientes desde el inicio de su gestión.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL