Lotería de Bogotá hoy: resultados último sorteo de este jueves 24 de septiembre de 2026

El sorteo de la Lotería de Bogotá realizado el jueves 24 de septiembre de 2026 puso en juego un premio mayor de $14.000 millones. La jornada se llevó a cabo desde las 11:15 de la noche y contó con diferentes categorías de premios para los participantes. Además del premio mayor, el plan establecido por la entidad contemplaba recompensas de distintos valores para otras coincidencias de números y series.

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¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Bogotá?

El resultado del sorteo del jueves 24 de septiembre dejó como combinación ganadora el número (...), acompañado de la serie (...).



¿Qué premios entregó la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá tenía para este sorteo un esquema de premios compuesto por diferentes categorías. De esta manera, las personas participantes podían acceder a recompensas distintas al premio mayor, dependiendo de la combinación obtenida. El plan de premios informado para la jornada fue:

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Premio mayor: $14.000 millones.

Súper premio: $1.000 millones.

Grandioso premio: $300 millones.

Gigante premio: $100 millones.

Magnífico premio: $50 millones.

Increíble premio: $20 millones.

Fantástico premio: $10 millones.

Las condiciones para determinar cada premio dependen de las características establecidas para el sorteo y de las coincidencias correspondientes entre el billete y los resultados.

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¿Cómo se puede comprar la Lotería de Bogotá?

Los billetes y fracciones de la Lotería de Bogotá podían adquirirse mediante los canales habilitados por la entidad. Entre las alternativas disponibles estaban los puntos de venta físicos, los loteros autorizados y la plataforma digital oficial. Para quienes optan por realizar la compra a través de internet, el procedimiento contemplaba varios pasos:

Ingresar al portal oficial de la Lotería de Bogotá. Registrarse o ingresar a una cuenta personal. Elegir el sorteo en el que se quería participar. Seleccionar las cifras y la serie correspondientes. Definir la cantidad de fracciones que se deseaban adquirir. Realizar el pago mediante los medios disponibles, entre ellos PSE y tarjetas débito o crédito. Conservar la información de la compra y el comprobante correspondiente.

La entidad también disponía de canales físicos para la comercialización de sus productos, entre ellos los loteros tradicionales, distribuidores autorizados y establecimientos aliados.

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¿Dónde se puede comprar el billete?

Además de la alternativa digital, los participantes pueden adquirir la Lotería de Bogotá en diferentes establecimientos autorizados. Entre ellos estaban:

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Loteros tradicionales.

Distribuidores y puntos de venta autorizados.

Paga Todo.

Loticolombia.

Efecty.

Punto de Pago.

Otros establecimientos aliados registrados por la entidad.

Antes de realizar una compra, es importante verificar que el punto corresponda a un canal autorizado. Esto permite reducir el riesgo de adquirir productos falsificados o de entregar dinero a personas que no hacen parte de la red oficial de comercialización.

¿Qué hacer si el billete resultó ganador?

Una vez conocidos los resultados, los participantes deben revisar cuidadosamente el billete o fracción que compraron. Si existe una coincidencia con alguna de las categorías premiadas, es necesario seguir el procedimiento establecido para reclamar el dinero. El billete constituye un documento fundamental para solicitar el pago, por lo que debe conservarse en buenas condiciones. La persona que tenga un boleto premiado también debe verificar los requisitos específicos establecidos para el cobro de acuerdo con el valor del premio. Entre las recomendaciones para los jugadores están:

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Conservar el billete o fracción original.

Revisar que los datos y elementos de seguridad sean correctos.

Consultar los resultados en canales oficiales.

No entregar el billete premiado a personas no autorizadas.

Consultar el procedimiento correspondiente antes de realizar una reclamación.

Tener en cuenta el plazo establecido para solicitar el pago del premio.

El derecho a reclamar un premio está sujeto a los términos y plazos previstos por la normativa aplicable. Por esta razón, una persona que tenga un boleto ganador no debería dejar pasar el tiempo establecido para efectuar el trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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