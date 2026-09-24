Resultados del sorteo Caribeña Noche del jueves 24 de septiembre de 2026: número ganador

En el panorama de las apuestas permanentes en Colombia, la modalidad de La Caribeña Noche se posiciona como una de las marcas de mayor dinamismo y volumen de apuestas en el país. Con un alto grado de penetración en los departamentos de la Costa Atlántica y una presencia consolidada en los centros urbanos del interior, miles de ciudadanos participan diariamente bajo la expectativa de acertar la combinación del día.

Para este jueves 24 de septiembre de 2026, la atención informativa se centra en las garantías operativas del juego, su impacto fiscal y la publicación oportuna de la cifra ganadora.



¿Cómo aplican los descuentos tributarios?

Un aspecto relevante para los participantes del chance en Colombia es la regulación de los incentivos económicos en materia de impuestos nacionales, supervisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

Topes de exención: Las liquidaciones comerciales cuyo monto se mantenga por debajo del límite de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se entregan de forma directa y completa al usuario en las taquillas autorizadas.

Las liquidaciones comerciales cuyo monto se mantenga por debajo del límite de las se entregan de forma directa y completa al usuario en las taquillas autorizadas. Retención automática: Cuando la cifra adeudada supera dicho umbral tributario, la empresa concesionaria realiza una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales , monto que se transfiere a las arcas del Estado para la financiación del gasto público y el sistema de salud.

Cuando la cifra adeudada supera dicho umbral tributario, la empresa concesionaria realiza una retención en la fuente del , monto que se transfiere a las arcas del Estado para la financiación del gasto público y el sistema de salud. Certificación fiscal: Al momento del cobro de cuantías mayores, la red pagadora expide un certificado de retención que el ciudadano debe incluir en su correspondiente declaración de renta.

Transmisión y Registro Oficial de Cifras (24 de Septiembre)

A continuación, se dispone el espacio informativo reservado para la publicación de los números certificados por la mesa directiva:



Número Principal (4 Cifras) [ POR ACTUALIZAR ] Quinta Cifra de Incentivo [ POR ACTUALIZAR ]

Nota de la redacción: La emisión de La Caribeña Noche correspondiente a los días jueves se lleva a cabo habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través del Canal Telecaribe y redes sociales autorizadas. Este bloque de datos se actualizará inmediatamente después de que los delegados de control firmen el acta de conformidad.



Esquema de fiscalización en sala de sorteos

Para garantizar la absoluta transparencia y la aleatoriedad en la extracción de cada balota, la jornada se rige por estrictos controles de seguridad:



Inspección física: Previo al inicio de la transmisión, técnicos independientes e interventores revisan las baloteras neumáticas y verifican el peso y calibración del juego de balotas. Cierre de terminales: Las redes distribuidoras a nivel nacional (SuperGiros, Record y aliados) bloquean el ingreso de apuestas en el sistema central minutos antes de la extracción para evitar alteraciones en los registros. Validación del acta: Tras completarse la extracción, el delegado de la autoridad gubernamental firma la documentación oficial que autoriza el desembolso de los premios.

Protocolo de seguridad para reclamar el premio

Si la combinación de su tiquete resulta ganadora esta noche, debe atender las siguientes disposiciones legales para adelantar el trámite de cobro:



Conservación del formulario: El boleto físico impreso por la terminal electrónica es el único título valor válido para el reclamo. Debe conservarse libre de enmendaduras, tachaduras o arrugas que afecten la lectura del código de barras.

El boleto físico impreso por la terminal electrónica es el único título valor válido para el reclamo. Debe conservarse libre de enmendaduras, tachaduras o arrugas que afecten la lectura del código de barras. Identificación del usuario: El trámite es estrictamente personal. El favorecido debe presentar su documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente) en las sedes comerciales o administrativas.

El trámite es estrictamente personal. El favorecido debe presentar su (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente) en las sedes comerciales o administrativas. Caducidad de la jugada: De acuerdo con la legislación vigente en Colombia, el derecho a cobrar un premio de chance prescribe al cumplir un (1) año calendario contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.