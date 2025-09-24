En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Valle del último sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre: números ganadores

Resultados Lotería del Valle del último sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre: números ganadores

Este miércoles 24 de septiembre se conocen los resultados de la Lotería del Valle con un premio mayor es de $9.000 millones. Consulte aquí EN VIVO los números ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de sept, 2025
Resultados Lotería del Valle del último sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre
Resultados Lotería del Valle del último sorteo de hoy, miércoles 24 de septiembre. -
Getty Images/ Lotería del Valle

