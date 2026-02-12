Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 12 de febrero de 2026: números ganadores

Este 12 de febrero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más seguidos en la región Caribe. La transmisión de este juego se realiza en YouTube a través de los canales autorizados a las 2:30 de la tarde. Minutos después de finalizar el sorteo, se publica el resultado de La Caribeña Día, permitiendo a los apostadores consultarlo casi en tiempo real.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 12 de febrero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, lo que significa que no debe tener tachones o enmendaduras, teniendo en cuenta que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.



Últimos resultados de La Caribeña

Chance Fecha Resultado Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 Caribeña Noche 11 febrero 2026 0925 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 Caribeña Noche 10 febrero 2026 1570 Caribeña Día 09 febrero 2026 5828 Caribeña Noche 09 febrero 2026 7092 Caribeña Día 08 febrero 2026 4103 Caribeña Noche 08 febrero 2026 3938 Caribeña Día 07 febrero 2026 5843 Caribeña Noche 07 febrero 2026 2922 Caribeña Día 06 febrero 2026 4353 Caribeña Noche 06 febrero 2026 5743 Caribeña Día 05 febrero 2026 4609 Caribeña Noche 05 febrero 2026 8327 Caribeña Día 04 febrero 2026 9148 Caribeña Noche 04 febrero 2026 1519 Caribeña Día 03 febrero 2026 0964 Caribeña Noche 03 febrero 2026 7344 Caribeña Día 02 febrero 2026 0852 Caribeña Noche 02 febrero 2026 4070 Caribeña Día 01 febrero 2026 0468 Caribeña Noche 01 febrero 2026 0131 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 Caribeña Noche 31 enero 2026 2274 Caribeña Día 30 enero 2026 4872 Caribeña Noche 30 enero 2026 5064 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 Caribeña Noche 29 enero 2026 2234 Caribeña Día 28 enero 2026 7391 Caribeña Noche 28 enero 2026 3103 Caribeña Día 27 enero 2026 2621 Caribeña Noche 27 enero 2026 5835 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 Caribeña Noche 26 enero 2026 4264 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 Caribeña Noche 25 enero 2026 1568 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 Caribeña Noche 24 enero 2026 7768 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 Caribeña Noche 23 enero 2026 8498 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 Caribeña Noche 22 enero 2026 6365 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 Caribeña Noche 21 enero 2026 2727

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse con diferentes valores, desde un mínimo de $500 hasta un máximo de $10.000 pesos colombianos. Este rango permite ajustar la apuesta según la disponibilidad económica de cada jugador. Los premios se calculan en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el proceso de cobro varía según el monto obtenido.

Para premios inferiores a 48 UVT, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el valor del premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. En premios de 182 UVT o más, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, normalmente en un plazo de ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, el jugador debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, requisito indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL