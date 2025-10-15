Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre: los números ganadores

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería del Valle, cumpliendo con el calendario oficial de la entidad. Como en cada jornada, el sorteo será supervisado por los entes de control correspondientes y se desarrollará bajo estrictas normas de transparencia y legalidad. La transmisión en vivo iniciará a las 11:00 p. m. a través del canal regional Telepacífico, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real todos los detalles del sorteo desde cualquier parte del país. El evento se desarrolla en simultáneo con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta.

Para quienes no puedan ver la emisión por televisión, los resultados estarán disponibles en los canales digitales oficiales. La página web de la Lotería del Valle, sus redes sociales verificadas y plataformas aliadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane compartirán los números ganadores, asegurando que los apostadores puedan consultar fácilmente si han sido favorecidos.



Resultados Lotería del Valle 15 de octubre EN VIVO

Números ganadores: 6573

6573 Serie: 155

Durante la jornada, la Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una estructura de premios secundarios que incluye distintas categorías. El plan actual contempla más de 30 premios secos, distribuidos en montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones. Esta ampliación del esquema busca reconocer a un mayor número de participantes y mantener el interés en este tipo de juegos de azar.



Plan de premios Lotería del Valle

De acuerdo a lo compartido por el sorteo en su página web, el plan de premios en curso contempla un acumulado total de $22.000 millones de pesos. De ese total, el premio mayor corresponde a $9.000 millones. El resto del plan está conformado por múltiples premios secundarios, más conocidos como "secos" de diversos montos, distribuidos de la siguiente manera



1 premio seco de $500 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

3 premios secos de $60 millones

1 premio seco de $40 millones

25 premios secos de $30 millones

¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Valle, es necesario ser mayor de edad y residir en Colombia. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El valor del billete completo es de $18.000, mientras que cada fracción individual tiene un costo de $6.000. Si el jugador adquiere solo una fracción, el valor del premio que reciba será proporcional al monto jugado.

Los billetes pueden comprarse en puntos de venta físicos autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados, o a través de plataformas digitales que permiten realizar la compra en línea. En estas aplicaciones, los usuarios pueden elegir el número de su preferencia, definir cuántas fracciones desean jugar y efectuar el pago de forma electrónica y segura.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Si resulta ganador del sorteo del 15 de octubre de 2025 de la Lotería del Valle, debe seguir una serie de pasos para hacer efectivo su premio. Lo primero es conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras, tachones ni daños visibles, y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El cobro del premio debe realizarse de forma presencial, ya sea en la sede principal de la Lotería del Valle o en puntos de atención autorizados. Para ello, es obligatorio presentar el documento de identidad original y, si se solicita, diligenciar un formulario de reclamación.



Las sumas entregadas están sujetas a la normativa tributaria vigente, lo que incluye una retención en la fuente para ciertos montos, según lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los ganadores disponen de un plazo máximo de 12 meses para reclamar el premio. Pasado este tiempo, el derecho de cobro expira de manera definitiva. La Lotería del Valle recomienda consultar exclusivamente los canales oficiales para verificar los resultados y evitar fraudes o información errónea. Estos canales son:



El sitio web oficial de la entidad

El canal regional Telepacífico

Las redes sociales verificadas de la Lotería

Plataformas de venta digital como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane

El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, en su horario habitual de las 11:00 p. m.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co