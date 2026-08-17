Resultados Sinuano Día hoy, 17 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este lunes 17 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. La extracción se lleva a cabo a las 2:30 p.m. y, una vez finaliza el procedimiento oficial, se publica la combinación correspondiente a esta fecha.

Quienes registraron una jugada pueden consultar el resultado y compararlo con las cifras que aparecen en su comprobante. Es importante revisar cada número y, cuando corresponda, verificar también la quinta cifra.

Resultados Sinuano Día del 17 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo de este lunes, estos son los resultados:



Número ganador: 4699

Quinta cifra: 5

¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de la modalidad de chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la jugada y se registra en un punto autorizado o mediante los canales habilitados por el operador.



El juego cuenta con diferentes modalidades, entre ellas cuatro cifras directo y combinado, tres cifras directo y combinado, dos cifras o “pata” y una cifra o “uña”. Las condiciones de cada una dependen del tipo de apuesta registrada.



La quinta cifra corresponde a una balota adicional que se incorpora al resultado en las modalidades que contemplan esta opción.

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¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Si las cifras coinciden con el resultado oficial, es necesario conservar el comprobante original en buen estado. El documento no debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones que puedan dificultar su validación.

Para realizar el cobro se debe presentar el tiquete y un documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales y el trámite puede realizarse en puntos autorizados o ante las oficinas correspondientes.

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Los premios que superan los límites establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

Los ganadores cuentan con un año contado desde la fecha del sorteo para realizar el proceso de reclamación, de acuerdo con el plazo establecido para este tipo de premios. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira.

Por seguridad, se recomienda consultar las cifras únicamente en los canales oficiales y conservar el comprobante hasta confirmar si existe algún premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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