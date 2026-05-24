Resultados Sinuano Día hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 24 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los jugadores esperan conocer la combinación ganadora para verificar si la suerte estuvo de su lado en una de las modalidades de chance más consultadas del país.



Este tradicional juego continúa consolidándose dentro del sistema de apuestas permanentes gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar desde montos bajos y la frecuencia diaria de sus sorteos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Sinuano Día hoy, 24 de mayo de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados del día:



Número ganador: por definir

por definir Quinta balota: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en canales oficiales, plataformas autorizadas y puntos de venta certificados para evitar errores o posibles inconvenientes al momento de reclamar premios.

¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día opera bajo una modalidad de chance en la que el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El objetivo principal es acertar el número exacto en el mismo orden en el que es anunciado durante el sorteo oficial.



Además del número principal, el juego incorpora la denominada quinta balota, una cifra adicional que hace parte de modalidades específicas y puede incrementar el valor del premio dependiendo del tipo de apuesta realizada.



Las apuestas pueden registrarse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar en Colombia.

Publicidad

Horario del sorteo Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El horario habitual del sorteo es:



Sinuano Día: 2:30 p.m.

La transmisión oficial se realiza a través de canales regionales y plataformas digitales autorizadas, donde los apostadores pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas y la publicación de resultados.

Modalidades de premio del Sinuano Día

El plan de premios del Sinuano Día se encuentra regulado por la normativa colombiana de apuestas permanentes y ofrece diferentes niveles de pago según la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directas (pleno): paga hasta 4.500 veces lo apostado.

paga hasta 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: paga 400 veces el valor jugado.

Dos cifras: paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Una cifra: paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los jugadores tengan múltiples posibilidades de ganar dependiendo de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, daños o alteraciones, ya que este documento será el único válido para reclamar el premio.

Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados de la red operadora. Para montos de mayor valor, el trámite debe realizarse en oficinas principales y cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Generalmente, para reclamar premios se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad válido.

Formularios adicionales para premios de alto monto.

Registro de datos personales cuando sea requerido.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados. Después de ese tiempo, los recursos pasan a fondos destinados al sistema de salud, según lo establecido por la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar.

Con una nueva jornada en curso, el Sinuano Día mantiene la expectativa de miles de jugadores que diariamente esperan acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles en este tradicional sorteo nacional.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co