Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, realiza un nuevo sorteo hoy lunes, 19 de enero de 2026.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ene, 2026
Sinuano Día
Sinuano Día
El Sinuano - Getty Images

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la Costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por los canales oficiales de la Lotería El Sinuano. Durante la transmisión se muestra la extracción de los números, con el fin de garantizar transparencia y confianza en los resultados.

Este juego, cuyo nombre proviene del río Sinú, histórico para las comunidades de la región, ofrece premios importantes, si aciertas las cuatro cifras, recibirás 4.500 veces lo apostado; tres cifras acertadas otorgan 400 veces el valor de la apuesta; dos cifras, 50 veces; y un acierto simple, cinco veces el valor invertido.

Resultados EN VIVO del Sinuano Día hoy, 19 de enero de 2026

  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Modalidades del Sinuano Día

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

Adquiera su tiquete en los puntos autorizados, puede elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El premio depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta según la modalidad elegida.

Otros juegos de chance en Colombia

Últimas Noticias

  1. ¿Por qué subió el costo de la vigilancia privada en los conjuntos residenciales y comercios?
    El costo de la vigilancia privada -
    Canva
    ECONOMÍA

    ¿Por qué subió el costo de la vigilancia privada en los conjuntos residenciales y comercios?

  2. Chontico Día 15 de diciembre de 2025: conozca los números ganadores
    Chontico Día 15 de diciembre de 2025: conozca los números ganadores -
    Chontico - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Sinuano

