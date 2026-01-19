Resultados Sinuano Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la Costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por los canales oficiales de la Lotería El Sinuano. Durante la transmisión se muestra la extracción de los números, con el fin de garantizar transparencia y confianza en los resultados.



Este juego, cuyo nombre proviene del río Sinú, histórico para las comunidades de la región, ofrece premios importantes, si aciertas las cuatro cifras, recibirás 4.500 veces lo apostado; tres cifras acertadas otorgan 400 veces el valor de la apuesta; dos cifras, 50 veces; y un acierto simple, cinco veces el valor invertido.



Resultados EN VIVO del Sinuano Día hoy, 19 de enero de 2026

Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Modalidades del Sinuano Día

4 cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

Adquiera su tiquete en los puntos autorizados, puede elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El premio depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta según la modalidad elegida.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

