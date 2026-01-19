Resultados Sinuano Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la Costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por los canales oficiales de la Lotería El Sinuano. Durante la transmisión se muestra la extracción de los números, con el fin de garantizar transparencia y confianza en los resultados.
Este juego, cuyo nombre proviene del río Sinú, histórico para las comunidades de la región, ofrece premios importantes, si aciertas las cuatro cifras, recibirás 4.500 veces lo apostado; tres cifras acertadas otorgan 400 veces el valor de la apuesta; dos cifras, 50 veces; y un acierto simple, cinco veces el valor invertido.
Resultados EN VIVO del Sinuano Día hoy, 19 de enero de 2026
- Número ganador: por definir
- Quinta cifra: por definir
Modalidades del Sinuano Día
- 4 cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
Adquiera su tiquete en los puntos autorizados, puede elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El premio depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Recuerde que solo gana quien acierte la combinación exacta según la modalidad elegida.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
