Resultados Sinuano Noche hoy, domingo 3 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este domingo 3 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Noche, uno de los chances más jugados en Colombia. Como es habitual, miles de apostadores están atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora.

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Este sorteo se mantiene como una opción confiable dentro del mercado de apuestas gracias a su trayectoria y controles de transparencia.

Resultados Sinuano Noche hoy, 3 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores Sinuano Noche:



Número ganador: Por confirmar

Por confirmar Quinta cifra: Por confirmar

Se recomienda verificar los resultados del Sinuano Noche únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Participar en el chance Sinuano Noche es sencillo:

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Elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999).

Definir el valor de la apuesta según su presupuesto.

Seleccionar la modalidad de juego.

Modalidades de premio

El plan de premios del Sinuano Noche depende del nivel de acierto:

Cuatro cifras exactas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras en orden: paga 400 veces.

paga 400 veces. Dos cifras en orden: paga 50 veces.

paga 50 veces. Una cifra (uña): paga 5 veces.

Horario del sorteo Sinuano Noche

El sorteo se realiza en los siguientes horarios:

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Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador del Sinuano Noche, tenga en cuenta:

Conservar el tiquete original en buen estado.

Verificar los resultados en canales oficiales.

Presentar su documento de identidad.

Formas de cobro:

Premios menores: en puntos autorizados.

Premios mayores: requieren trámite en oficinas principales.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar su premio es de un año desde la fecha del sorteo.

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los chances favoritos en Colombia, manteniendo cada noche la expectativa de miles de jugadores.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.