Cierre de Spirit Airlines: Avianca ofrece vuelos sin costo de tarifa aérea a pasajeros afectados

En respuesta al impacto generado por el cierre de operaciones de Spirit Airlines, Avianca anunció un plan especial de protección para pasajeros afectados, mediante el cual ofrecerá vuelos de regreso sin cobro de la tarifa aérea, sujeto a disponibilidad y al cumplimiento de condiciones específicas. La medida busca mitigar las afectaciones para los viajeros que ya habían iniciado su itinerario con la aerolínea estadounidense.



Avianca anuncia apoyo a pasajeros afectados por cierre de Spirit

De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, Avianca pondrá a disposición su capacidad operativa y humana para facilitar el retorno de pasajeros que cuenten con tiquetes vigentes de Spirit y que hayan visto interrumpidos sus planes de viaje. La aerolínea precisó que este apoyo se enmarca en su “compromiso histórico con la conectividad de Colombia y la región”, y recordó que ha adoptado decisiones similares en anteriores cierres de aerolíneas que operaban en América Latina.

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El plan está dirigido principalmente a pasajeros que ya realizaron el trayecto de ida y tenían programado su vuelo de regreso con Spirit Airlines hacia su destino original. En estos casos, Avianca asumirá el costo del pasaje aéreo, aunque aclaró que los usuarios deberán pagar los impuestos, tasas aeroportuarias, contribuciones y tarifas administrativas, conforme a la normativa vigente.

Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios. En ese sentido,… pic.twitter.com/cF0LRNA3t4 — avianca (@avianca) May 2, 2026

Según la información oficial, los pasajeros elegibles podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o hasta un día antes, donde serán reubicados en vuelos de Avianca por orden de llegada y según disponibilidad. La medida aplica para tiquetes emitidos con fechas de viaje comprendidas entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, los cuales estarán sujetos a verificación por parte de la aerolínea.



Avianca explicó que la iniciativa se implementa de manera voluntaria y coordinada con las autoridades, con el objetivo de reducir los efectos negativos que el cierre repentino de una aerolínea genera sobre los usuarios, especialmente en temporadas de alta movilidad. En el comunicado, la empresa subrayó que no es la primera vez que activa este tipo de planes de contingencia, asegurando que en crisis anteriores logró proteger a cientos de miles de pasajeros afectados por situaciones similares.



En paralelo al anuncio, la aerolínea hizo un llamado a las autoridades aeronáuticas y de control para que ejerzan funciones de supervisión preventiva, con el fin de garantizar la estabilidad financiera y operativa de las compañías que prestan servicios en Colombia. Avianca advirtió que una vigilancia temprana permite evitar afectaciones masivas a los pasajeros y contribuye a preservar la confianza en el sistema de transporte aéreo.

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La compañía reiteró que su red de rutas y sillas disponibles será puesta al servicio de los usuarios impactados, en la medida de sus capacidades, destacando su papel dentro del ecosistema aéreo regional como operador con más de un siglo de trayectoria. "Actualmente, Avianca opera más de 155 rutas y conecta a más de 80 destinos en América y Europa, lo que le permite absorber parte de la demanda generada por el cierre de otros operadores", señaló la aerolínea colombiana.

Finalmente, Avianca recomendó a los pasajeros consultar previamente las condiciones detalladas del plan de protección y los servicios especiales disponibles, como asistencia para personas con movilidad reducida o transporte de mascotas, a través de sus canales oficiales de atención. La aerolínea indicó que continuará informando sobre cualquier actualización relacionada con esta medida, mientras se mantiene atenta a la evolución de la situación de Spirit Airlines.



Comunicado de Spirit Airlines donde anunció suspensión de operaciones

"Con gran decepción informamos que Spirit Airlines ha comenzado el cierre de todas sus operaciones globales, con efecto inmediato. Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio de atención al cliente ya no está disponible. Si bien no podemos ayudar a reprogramar su vuelo con otra aerolínea, procesaremos automáticamente los reembolsos de todos los vuelos comprados con Spirit mediante tarjeta de crédito o débito, devolviendo el dinero a la forma de pago original", informó Spirit.

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Agregó: "Nos sentimos orgullosos del impacto que nuestro modelo de ultra bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros por muchos años más. Para obtener más información sobre el proceso de cierre de operaciones, por favor visite: https://www.spiritrestructuring.com/

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL