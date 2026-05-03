Shakira rompió récord de asistencia con concierto gratuito en Copacabana: así se vivió

El reciente concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, marcó un nuevo hito en la historia de los espectáculos en vivo. De acuerdo con cifras oficiales, más de dos millones de personas se congregaron a lo largo de la costa para presenciar la presentación, superando registros recientes de eventos similares y consolidando a la artista colombiana como una de las de mayor convocatoria a nivel global.

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El concierto formó parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y generó un impacto que trascendió lo musical. Desde las primeras horas del día, la ciudad experimentó una afluencia masiva de visitantes provenientes de distintos países, especialmente de América Latina, Europa y Estados Unidos. Hoteles, restaurantes y comercios registraron una alta demanda, lo que se reflejó en un movimiento económico estimado en cerca de 800 millones de reales, equivalentes a unos 160 millones de dólares.

En términos de asistencia, el concierto superó convocatorias recientes en el mismo lugar, como las de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. Con esto, la presentación de Shakira se posiciona como una de las más concurridas registradas a nivel global y la más grande liderada por una artista latinoamericana.



Así fue el despliegue logístico para lograr concierto de Shakira en la playa

La magnitud del evento requirió una organización a gran escala. Para la ocasión, se instaló una estructura que incluyó un escenario de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, diseñado para garantizar visibilidad a larga distancia. Además, se incorporaron pantallas LED de gran formato, una pasarela que permitió mayor cercanía con el público y un sistema de sonido distribuido en múltiples torres a lo largo de la playa.



Las autoridades también implementaron un amplio operativo de seguridad, con decenas de puntos de control y vigilancia distribuidos en toda la zona. Se habilitaron espacios adaptados para personas con discapacidad, lo que permitió ampliar el acceso al evento. El manejo de la multitud, que ocupó varios kilómetros de extensión, fue uno de los principales retos de la jornada.



Los invitados especiales en concierto de Shakira

Durante el espectáculo, Shakira estuvo acompañada por artistas invitados que aportaron distintos matices a la presentación. Entre ellos destacaron Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Estas colaboraciones incluyeron interpretaciones conjuntas que combinaron repertorios brasileños con éxitos de la artista colombiana.



El setlist recorrió distintas etapas de su carrera. Canciones como La bicicleta, Chantaje y La tortura hicieron parte del bloque más movido, mientras que temas como Antología ofrecieron momentos más pausados. Hacia el final, piezas como Waka Waka (This Time for Africa) y la sesión con Bizarrap marcaron uno de los puntos más altos de la noche, con la participación activa del público.

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El concierto de Shakira este sábado, en el que se estima un público de dos millones de personas, es la presentación más grande de su carrera y el primero de esta magnitud de una artista latina. La presentación terminó al ritmo de 'Loba' y 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', una canción que resignificó parte del proceso sentimental que la colombiana atravesó después de su divorcio con Gerard Piqué. “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, coreó la multitud al ritmo de una fiesta que hizo saltar a todos en la playa.

El público estuvo conformado por seguidores organizados en clubes de fans provenientes de varios países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. La presencia internacional fue evidente en banderas, camisetas y otros elementos que reflejaron la diversidad de los asistentes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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