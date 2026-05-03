Resultados Paisita Día último sorteo hoy, domingo 3 de mayo: vea los números ganadores

El juego Paisita Día consiste en la elección de un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Este chance se sortea todos los días y la transmisión del resultado se realiza a la 2:00 de la tarde este viernes festivo por medio de los canales autorizados en YouTube. A continuación se presentan los números correspondientes al sorteo de este domingo, 3 de mayo de 2026.



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Paisita es un juego de chance autorizado en Colombia que permite apostar a un número de cuatro cifras en un orden determinado. Los participantes pueden elegir entre varias formas de juego: acertar las cuatro cifras completas, las tres finales, las dos finales o una sola cifra. Cada una de estas modalidades tiene un pago definido según la cantidad de números que coincidan con el resultado oficial. También existe la opción llamada La Quinta, que agrega una cifra adicional a la apuesta y ofrece premios distintos conforme a las reglas establecidas.

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Este juego cuenta con dos sorteos diarios, identificados como Paisita 1 y Paisita 2, lo que da la posibilidad de participar en diferentes horarios y consultar resultados separados. El monto del premio está relacionado con el tipo de apuesta realizada y el nivel de acierto obtenido. Cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, el pago puede ser de hasta $4.500 por cada peso apostado. En los casos de aciertos parciales, los premios son menores y varían según la modalidad seleccionada. Paisita hace parte del sistema de juegos de suerte y azar autorizado en el país y funciona bajo la normatividad vigente.



Resultados Paisita 1 del 3 de mayo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?

La entrega de premios del sorteo Paisita 1 depende de la validación previa del resultado. Antes de reclamar cualquier pago, la persona debe confirmar que el número registrado coincide con el número sorteado. Esta verificación debe hacerse por medio de los canales digitales del operador o a través de medios autorizados, lo que permite constatar que la apuesta quedó registrada de manera correcta.

Después de confirmar la coincidencia, el siguiente paso consiste en acudir al punto de venta donde se realizó la apuesta y presentar el tiquete original. El documento debe estar legible, sin daños y sin modificaciones. Cuando la apuesta se realizó de forma digital, el comprobante electrónico almacenado en el sistema cumple la función del tiquete físico. Los premios de valores bajos se entregan directamente en el punto donde se hizo la transacción. En caso de que el monto sea superior a $500.000, el proceso requiere la asistencia a una oficina principal del operador o a una entidad habilitada para efectuar el pago. Para estos casos se solicita la cédula de ciudadanía y la firma de un documento que confirma la entrega.



El proceso de pago incluye las retenciones correspondientes según la normatividad vigente. Los premios que superan 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Cuando el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el cobro del 4x1000 sobre el valor transferido. Estas deducciones se aplican antes de la entrega final del premio y forman parte de los procedimientos obligatorios establecidos en la regulación tributaria.



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