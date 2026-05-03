Resultados Dorado Noche hoy, domingo 3 de mayo de 2026: números ganadores

El Dorado Noche juega un nuevo sorteo este domingo 3 de mayo de 2026, una de las jornadas más seguidas por los apostadores en Colombia. Miles de jugadores permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y la quinta cifra.

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Este chance Dorado Noche se ha consolidado como uno de los más consultados del país, especialmente durante fines de semana y días festivos.



Resultados Dorado Noche hoy, 3 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores del Dorado Noche:

Número ganador: 5562

Quinta cifra: 2

Para obtener el premio mayor, es indispensable que la combinación coincida exactamente con la apuesta realizada, respetando el orden de los números.



Modalidades de juego del Dorado Noche

El Dorado Noche ofrece diferentes formas de apostar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces

paga 208 veces 3 cifras directo: paga 400 veces

paga 400 veces 3 cifras combinado: paga 83 veces

paga 83 veces 2 cifras (pata): paga 50 veces

paga 50 veces 1 cifra (uña): paga 5 veces

Estas opciones permiten ajustar el nivel de riesgo y el monto de la posible ganancia.

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¿Cómo reclamar el premio del Dorado Noche?

Si resultó ganador, tenga en cuenta:

Conservar el tiquete original en buen estado

No presentar tachaduras ni enmendaduras

Diligenciar correctamente el reverso del comprobante

Presentar documento de identidad válido

Formas de cobro:

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Premios menores: se reclaman en puntos autorizados

se reclaman en puntos autorizados Premios mayores: requieren procesos adicionales según la normativa vigente

¿Cuándo se juega Dorado Noche?

El Dorado Noche se realiza en los siguientes días:

Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: 7:25 p. m.

El Dorado Noche hoy 3 de mayo de 2026 continúa posicionándose como uno de los chances favoritos en Colombia, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores que buscan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.