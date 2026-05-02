Lo que reveló la autopsia de Carolina Flores sobre su feminicidio: "Sevicia y violencia extrema"

El feminicidio de Carolina Flores, modelo y exreina de belleza mexicana, ha generado tristeza e indignación a nivel internacional. La mujer de 27 años murió el pasado 15 de abril en la cocina de su propio apartamento, en el que estaba acompañada por su suegra, su esposo y su bebé de 8 meses. Érika Herrera, la madre de su esposo, es la principal señalada de haber disparado en repetidas ocasiones contra la mujer.

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Herrera pasó dos semanas prófuga de la justicia y fue capturada el jueves 30 de abril por la Interpol en Caracas, Venezuela, donde se estaba escondiendo en un lujoso apartamento. La mujer logró salir de México sin problema el mismo día del crimen, puesto que su hijo Alejandro Sánchez, la denunció un día después por el asesinato de la modelo.



¿Cómo fue el crimen?

Aunque los detalles de este crimen todavía son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas, fue un video de una cámara de monitoreo de bebés ubicada en la casa de la modelo el que mostró al mundo la manera en la que la joven de 27 años perdió la vida.

Carolina Flores se encontraba en la planta alta de su apartamento junto a Érika Herrera, su suegra. Esto fue confirmado a las autoridades por el mismo Alejandro Sánchez, quien señaló que en ese momento él estaba en el primer piso con su bebé, pues su madre le había pedido que la dejara a solas con su nuera para solucionar algunos problemas que habían entre ellas.



La grabación muestra que las dos mujeres están conversando y en un momento Érika le pide a Carolina una botella de agua. La modelo se dirige a la cocina y su suegra la sigue muy de cerca con las manos en los bolsillos del pantalón. En cuanto entran a la cocina se escucha un primer disparo, seguido de un grito, y luego cinco detonaciones más.



Tras las detonaciones Alejandro Sánchez entra al lugar, con su bebé en brazos, y le pregunta a su mamá por qué lo hizo. La señora de 63 años le dice: "Nada, me hizo enojar. Ella tiene toda la culpa. Tú eras mío y ella te robó". Alejandro denunció al día siguiente a su madre por el asesinato de su esposa, momento para el cual Érika Herrera ya se encontraba en Caracas, Venezuela, según han podido establecer las autoridades.



¿Qué reveló la autopsia de Carolina Flores?

La grabación tan solo dio cuenta de seis disparos en el momento; sin embargo, los primeros informes de la necropsia conocidos detallaron que el cuerpo de la modelo tenía 12 impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax. Recientemente se han revelado actualizaciones sobre la autopsia realizada al cuerpo de la modelo.

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Según reveló el periodista judicial mexicano Antonio Nieto, Carolina Flores primero recibió un disparo a quemarropa y cayó en el suelo de la cocina. Cuando la modelo de 27 años estaba en el suelo, la agresora continuó disparando. "Le hace un disparo a quemarropa y cuando cae al piso le hace por lo menos otros cinco disparos más", detalló el experto.

Aseguró que el informe forense más reciente al que tuvo acceso detalla que el cuerpo presenta seis impactos de bala distribuidos entre la cabeza y el tórax, por lo que la primera información podría estar relacionada con las marcas de entrada y salida de los proyectiles, aunque esto no ha sido confirmado por autoridades.

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Nieto también señaló que hay varios factores que para los investigadores revelan la "sevicia y violencia extrema" con la que se llevó a cabo el crimen. Detallan que los proyectiles fueron dirigidos a puntos claves como el pómulo izquierdo, el cuello y la región occipital de la cabeza. Además de que la cercanía de los disparos y la repetición de estos dejan en evidencia una aparente intención de acabar con la vida de la víctima.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co