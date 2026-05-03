Video captó grave accidente en evento de exhibición en Popayán de Monster Truck: esto se sabe

Un grave accidente se registró en la tarde de este domingo 3 de mayo, durante un evento de exhibición de Monster Truck realizado en el Boulevard Rose de Popayán, en Cauca. (Lea también: Aparatoso accidente en la vía Soacha-Mesitas durante Plan Retorno en Cundinamarca)

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Varias ambulancias llegaron al sitio para atender a los heridos. Aunque inicialmente se habló de por lo menos 15 personas, la cifra se elevó a 40. Autoridades también reportaron que un menor de edad habría fallecido por el incidente. No obstante, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, habló de otra víctima fatal.



Monster Truck se estrelló con postes de luz

Según se escucha en las imágenes captadas por los aficionados que asistían al evento, una mujer manejaba el vehículo. Todo parecía normal en el trayecto, pero de repente, en un salto, la mujer habría perdido el control del automotor y se fue directo hacia el público.

En su avance, el Monster Truck chocó con un poste de luz y alcanzó a generar un cortocircuito.



En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control y arrolló a 15 personas, aproximadamente.



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Ciudadanos angustiados corrieron a auxiliar a las personas que fueron arrolladas por el vehículo. Los voluntarios clamaban por ayuda rápida de paramédicos, señalando que había por lo menos 15 heridos, aunque poco después la cifra se elevó a por lo menos 40, que fueron trasladados a disintos centros médicos de la ciudad de Popayán.

Otros videos mostraron cómo llegaron al sitio varias ambulancias, así como policías y bomberos, para brindar atención inmediata.

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"Desde nuestra Secretaría de Salud hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente, así como con nuestra ciudad capital, Popayán", manifestó el gobernador de Cauca.

Este hecho se suma a otra tragedia que se reportó en la vereda La Europa, jurisdicción del municipio de Paratebueno, en Cundinamarca. Allí, un carro particular chocó de frente con un bus intermunicipal. Las cuatro personas que iban en el carro, al parecer de la misma familia, murieron. Entre las víctimas hay una menor de edad.

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