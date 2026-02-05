Resultados Sinuano Noche último sorteo del 5 de febrero de 2026: números ganadores

Este 5 de febrero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, uno de los chances más buscados en la región del Caribe. A las 10:30 de la noche, las balotas comienzan a girar y en cuestión de minutos se conocerán las cifras ganadoras en una transmisión en vivo que puede seguir por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los resultados de hoy.

Resultados Sinuano Noche último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y las plataformas digitales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 04 febrero 2026 4195 Sinuano Noche 04 febrero 2026 5021 Sinuano Día 03 febrero 2026 9230 Sinuano Noche 03 febrero 2026 6253 Sinuano Día 02 febrero 2026 7063 Sinuano Noche 02 febrero 2026 9408 Sinuano Día 01 febrero 2026 0905 Sinuano Noche 01 febrero 2026 3371 Sinuano Día 31 enero 2026 0297 Sinuano Noche 31 enero 2026 9512 Sinuano Día 30 enero 2026 3548 Sinuano Noche 30 enero 2026 5143 Sinuano Día 29 enero 2026 8047 Sinuano Noche 29 enero 2026 0660 Sinuano Día 28 enero 2026 9195 Sinuano Noche 28 enero 2026 7089 Sinuano Día 27 enero 2026 2035 Sinuano Noche 27 enero 2026 2443 Sinuano Día 26 enero 2026 0985 Sinuano Noche 26 enero 2026 6660 Sinuano Día 25 enero 2026 4674 Sinuano Noche 25 enero 2026 2448 Sinuano Día 24 enero 2026 8584 Sinuano Noche 24 enero 2026 8756 Sinuano Día 23 enero 2026 5385 Sinuano Noche 23 enero 2026 8450 Sinuano Día 22 enero 2026 3635 Sinuano Noche 22 enero 2026 7444

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de manera regular y sus resultados se publican en los canales oficiales. Es una opción pensada para quienes disfrutan las apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

También existen modalidades que permiten jugar con tres o dos cifras, ofreciendo más flexibilidad, aunque con cambios en las probabilidades y en el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, que se utiliza en algunas variantes donde se incluye esa balota adicional como parte del resultado.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Noche

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.



Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.



Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL